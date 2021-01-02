Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин

Неизвестные сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции. Это на 41% меньше, чем в 2020 году, сообщает радиостанция Europe 1.

Цифры о поджогах машин не фигурировали в официальном релизе французского МВД о происшествиях в новогоднюю ночь. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, «чтобы избежать соревнований» по числу поджогов.

По данным полиции и жандармерии Фрации, которые приводит радиостанция, в новогоднюю ночь по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. В прошлом году было зафиксировано рекордное число поджогов — 1457.

С 30 октября во Франции был введен новый карантин в связи с пандемией коронавируса. С 15 декабря карантин заменили на комендантский час с 20:00 до 06:00 (позже в 15 департаментах ужесточили ограничения, в них комендантский час начинается с 18:00). За соблюдением правопорядка в новогоднюю ночь в стране следили не менее 100 тыс. полицейских и жандармов.

В нескольких городах Франции полиции приходилось разгонять подпольные вечеринки, на которые собирались сотни людей. В Льероне близ Ренна молодежь устроила массовый рейв на заброшенном заводе. В течение двух суток представители власти не знали, что с этим делать, только утром 2 января организаторы мероприятия выключили музыку.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дед Мороз взбунтовал молодежь».