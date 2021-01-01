В нескольких регионах Франции ужесточат ограничения по COVID-19

Французские власти решили ужесточить ограничения, связанные с коронавирусом, в нескольких регионах. В нескольких частях страны комендантский час в субботу, 2 января, будет начинаться с 18:00 вместо 20:00.

«Мы принимаем решение по 15 департаментам. Через неделю мы оценим влияние более раннего комендантского часа в этих 15 департаментах на распространение вируса в других частях страны»,— заявил телеканалу TF1 официальный представитель правительства Габриэль Аттал (цитата по Reuters).

Он добавил, что если ситуация будет ухудшаться, ограничения ужесточат. «Эти меры являются поэтапными и в принципе могут дойти до изоляции»,— сказал господин Аттал.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции зарегистрировано 2,68 млн зараженных коронавирусом. Страна занимает пятое место в мире по числу заболевших. Умерли за время пандемии 64,8 тыс. человек, выздоровели более 200 тыс.

Как разные страны справляются с коронавирусом — в материале “Ъ” «Игольное ушко пандемии».