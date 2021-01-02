МИД Китая заявил, что пандемия COVID-19 могла начаться со вспышек по всему миру

Пандемия коронавируса могла начаться с отдельных вспышек заболевания сразу в нескольких странах, считает глава китайского МИДа Ван И. Он заявил, что Китай оперативно начал эпидемиологическое расследование, идентифицировал патоген и обнародовал всю информацию о COVID-19.

По словам министра, китайские власти «приняли самые жесткие меры» для контроля пандемии, благодаря чему сумели эффективно сдержать эпидемию в стране «в кратчайшие сроки». «Все больше и больше исследований показывают, что эпидемия могла начаться вспышкой (заболевания.— “Ъ”) во многих местах по всему миру»,— сказал Ван И в интервью агентству «Синьхуа» и Центральному китайскому телевидению.

Министр добавил, что Китай «берет на себя всю моральную ответственность» за пандемию и обещает сделать общедоступную вакцину, а также активно содействовать сотрудничеству в исследованиях и разработках лекарств. По мнению главы МИД Китая, сейчас пандемия далека от завершения, и «нельзя ослаблять единство в борьбе» с COVID-19.

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Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года с китайского города Ухань. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что источником вируса были летучие мыши, но человеку болезнь передалась через какое-то другое животное. США призывали привлечь Китай к ответственности за пандемию. СМИ сообщали, что власти КНР засекречивают исследования о происхождении коронавируса.

Во всем мире COVID-19 заразились более 84 млн человек, умерли свыше 1,8 млн. По числу заразившихся лидируют США (20,1 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн), Китай занимает 79-ое место (96 тыс.).

Какие страны лучше всего справляются с коронавирусом, читайте в материале “Ъ” «Игольное ушко пандемии».