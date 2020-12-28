Как считают смертность от COVID-19 в разных странах мира

В мире де-факто есть несколько подходов к тому, как регистрируется смертность от заболеваний, ассоциируемых с коронавирусом, и сейчас, констатируют в ИНСАП. В ряде стран (Франция, Бельгия, Израиль, Латвия) понятия ISCD «подтвержденного» и «вероятного» случая COVID-19 применялись без лабораторных тестов на коронавирус. Стандартно это ведет к высоким цифрам смертности в сравнении со второй группой стран (Австрия, Испания, Венгрия, Италия, с оговорками — многие штаты США, где учетная политика могла быть немного различной друг от друга до лета, Китай, Бразилия, Турция, Великобритания). Во второй группе смертность «от» и «с» COVID-19 по оперативным данным была значимо ниже, хотя, отмечают в ИНСАП, для ряда регионов Великобритании СМИ отмечали «подозрительный» рост смертности в результате «неточно обозначенных состояний», включая «слабость» и «старость». РФ, в основном следовавшая рекомендациям ВОЗ, находится в третьей группе (в ее составе также Канада, Литва) - где совмещались и данные лабораторных исследований, и клиническая картина, а результаты смерти подтверждались по результатам вскрытий — с различием в статистики смерти «с» и «от» COVID-19. Таким образом, например, статистика 2020 года по Германии (на основе теста), США (до апреля — только тест, после — по клиническому диагнозу), Австрии (посмертный тест только в случае риска заражения, что занижает смертность от COVID-19 пожилых) и РФ (оба подхода) в любом измерении несопоставима. Наконец, в методике ВОЗ «вероятные» смерти от коронавируса в статистике смертности от COVID-19 в графах «смерть от» не учитываются, но поставленный клинический диагноз (в том числе не подтвержденный затем post mortem) в ряде стран пополняет первичные данные числа умерших от коронавирусной инфекции.

Дмитрий Бутрин