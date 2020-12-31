AP: Китай отнес к гостайне исследования о происхождении COVID-19

Власти Китая причислили исследования о происхождении коронавируса к государственной тайне, сообщает Associated Press (AP). По информации агентства, перед публикацией исследования проверяет специальная комиссия при правительстве Китая.

Правительство выделяет «гранты на сотни тысяч долларов» связанным с военными КНР ученым, которые изучают происхождение COVID-19. При этом власти следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве Китая, пишет AP. Агентство сообщает, что китайские власти препятствуют сотрудничеству с международными учеными.

Под контроль также попали пещеры, где живут летучие мыши. Журналисты AP не смогли попасть в пещеры в Юньнани, их не пропустили туда сотрудники органов госбезопасности, которые отслеживали их передвижение по всей провинции. Под особой охраной, по данным агентства, находится заброшенная шахта, в которой в 2012 году обнаружили ближайшего генетического родственника COVID-19 — вирус RaTG13. Тогда от летучих мышей вирус передался шестерым мужчинам.

Первые случаи заражения COVID-19 начали фиксировать в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Очагом распространения вируса мог быть местный рынок морепродуктов. В апреле ВОЗ сообщила, что источником вируса были летучие мыши. В ноябре организация заявила, что коронавирус передался человеку не напрямую от летучей мыши, а через промежуточное животное или несколько их видов. В мире COVID-19 заразились более 82 млн человек, умерли около 1,8 млн.