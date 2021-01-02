РПЦ советует пожилым людям не ходить в храмы в Рождество

Пожилым людям нужно воздержаться от посещения богослужений в Рождество на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Он добавил, что РПЦ не будет закрывать храмы на праздники.

«Мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции»,— сказал митрополит в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»). Он уточнил, что пожилых людей, которые не могут прийти в церковь, может посетить на дому священник, чтобы принять исповедь и преподать святое причастие.

Отказ от закрытия храмов в РПЦ объяснили тем, что «открывают храмы не ради пожертвований, а ради людей». По словам митрополита, «нет оснований для того, чтоб закрывать храмы». Он также обратил внимание, что несмотря на рост заболеваемости продолжают работать ТЦ, кинотеатры и метро.

«Так же, как больницы существуют не для того, чтобы с людей брать деньги, а для того, чтобы людей лечить. Можно, конечно, закрыть больницы из-за того, что пандемия, чтобы люди, у которых различные болезни, не заразились коронавирусом»,— пояснил митрополит Волоколамский.

В России число заболевших коронавирусом превысило 3,2 млн человек, умерло от COVID-19 более 58 тыс. Весной, во время первой волны пандемии, патриарх Московский и всея Руси Кирилл также призвал верующих воздержаться от посещения храмов, священники проводили богослужения без посетителей. При этом в РПЦ говорили, что полный запрет на посещение храмов противоречит норме Конституции о свободе вероисповедания.