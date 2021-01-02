Врачи рассказали, как не заразить коронавирусом пожилых родственников при встрече

Перед встречей с пожилыми родственниками в новогодние праздники нужно сдать тест на коронавирус, советует доктор медицинских наук Елена Малинникова. Она также рекомендует продезинфицировать все подарки.

«Если вы имеете на руках трехдневный отрицательный результат анализа на COVID, то вы можете посетить своих родных, близких, в том числе пожилых»,— сообщила она «РИА Новости». Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал отказаться от встреч с пожилыми родственниками, если чувствуете симптомы простуды.

В России число заболевших коронавирусом превысило 3,2 млн человек, умерло от COVID-19 более 58 тыс. В декабре по всей РФ началась массовая вакцинация. В стране зарегистрированы две российские вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Пока сделать прививку могут люди из определенных групп риска, в том числе старше 60 лет.

О том, как российские регионы боролись с коронавирусом в 2020 году, читайте в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».