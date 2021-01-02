В Греции ужесточают карантин из-за коронавируса

Власти Греции решили ужесточить меры действующего до 11 января карантина. В стране закроют предприятия сферы услуг, запрещены охота и рыбалка. Жителям нельзя покидать дома с 21:00 (по местному времени) до 5:00, исключение делают для тех, кому надо на работу, а также для нуждающихся в медицинской помощи.

Ужесточенные меры вступают в силу завтра, объявил представитель греческого правительства Стелиос Пецас. «С 6:00 по местному времени 3 января до 6:00 11 января мы снова остаемся дома, поскольку все виды деятельности и услуги, которые были постепенно разрешены до Рождества, приостанавливаются»,— цитирует ТАСС господина Пецаса.

В Греции будут закрыты книжные магазины, парикмахерские и салоны красоты, станции техобслуживания автомобилей, а также церкви. До 7 января в рамках карантина в стране не работают школы, предприятия общепита, ночные клубы, горнолыжные курорты.

По последним данным, в Греции число заболевших коронавирусом превысило 139 тыс., умерло от COVID-19 более 4,8 тыс. Власти страны уже вводили всеобщий карантин на месяц в ноябре 2020-го. Тогда всем, кто из-за карантина остался без работы, выплачивали по €800.

О том, какие ограничения из-за коронавируса вводили в Европе, читайте в материале “Ъ FM” «Рождество встречают по-домашнему».