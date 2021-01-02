В Омске почти 40 домов остались без отопления при морозе почти 30 градусов

В Омске накануне вечером произошла авария на трубопроводе, из-за которой без отопления осталось 37 домов. Коммунальные службы обещают возобновить теплоснабжение в ближайшее время. Температура воздуха в Омске сейчас достигает –29 градусов.

Повреждение произошло на трубопроводе диаметром 400 мм на участке возле дома №3 на ул. Моторной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Омска. По информации сервиса «Мой дом», отопления лишилось 37 домов в Ленинском округе: на Сибирском проспекте, улицах Гашека, Моторной и Шакурова.

В мэрии заявили, что ремонтом трубопровода занимались две аварийные бригады. Они уже заменили поврежденный участок теплосетей, начался запуск отопления в жилые дома.