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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

Сегодня исполняется 71 год первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману

Его поздравляет архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр:

— Глубокоуважаемый Михаил Соломонович! Позвольте поздравить Вас с наступившим личным Новым годом — Днем Вашего рождения! Мысленно разделяя с Вами радость сегодняшнего дня, желаю Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, крепости сил, неиссякаемой энергии и успехов в трудах, направленных на укрепление дружественных отношений между братскими народами России и Азербайджана! Многая Вам лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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