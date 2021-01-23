Сегодня исполняется 71 год первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману

Его поздравляет архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр:

— Глубокоуважаемый Михаил Соломонович! Позвольте поздравить Вас с наступившим личным Новым годом — Днем Вашего рождения! Мысленно разделяя с Вами радость сегодняшнего дня, желаю Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, крепости сил, неиссякаемой энергии и успехов в трудах, направленных на укрепление дружественных отношений между братскими народами России и Азербайджана! Многая Вам лета!

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