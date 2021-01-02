Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление его вето на оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Сенат США, который проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Сенат преодолел вето президента, документ одобрили более двух третей членов верхней палаты.

«Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Ничтожно!!!» — написал господин Трамп в Twitter. Статья 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации» снимает с онлайн-платформ ответственность за публикации пользователей.

Он также раскритиковал Сенат из-за того, что он не стал принимать утвержденный Палатой представителей Конгресса законопроект об увеличении регулярных прямых выплат гражданам в условиях пандемии. «Сейчас они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, $600 вместо $2 тыс., в которых они так отчаянно нуждаются»,— написал президент. Ранее Палата представителей поддержала требование господина Трампа и проголосовала за увеличение выплат до $2 тыс.

Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год в объеме $2,3 трлн 28 декабря. При этом он потребовал доработать документ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не сдался, но все подписал».