Собянин: Москва приняла «главный удар» пандемии COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица стала объектом «главного удара» пандемии коронавируса в России и смогла обеспечить достойную медицинскую помощь всем москвичам. По его словам, сфера здравоохранения в Москве будет приоритетом и в 2021 году. В Москве коронавирус выявлен у 815 676 человек, более 633 тыс. заболевших выздоровели, умерли 11 тыс.

«Москва была не исключением, а наоборот, наверное, направлением главного удара пандемии: самый большой город России, огромный хаб, через который перемещаются миллионы людей. Конечно, такие мегаполисы как Москва, они в первую очередь были подвержены эпидемии, рискам эпидемии. То, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит»,— сказал господин Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Запись опубликована на странице мэра во «ВКонтакте».

Он сообщил, что здравоохранение в Москве будет приоритетом в 2021 году. По его словам, идет строительство и реконструкция зданий медучреждений, организована программа переоборудования, продолжается цифровизация здравоохранения.

Мэр рассказал, что на вакцинацию против коронавируса записались более 100 тыс. человек, около 50 тыс. уже сделали прививку. С 5 декабря право на вакцину получили медики и учителя. Позже в список категорий для вакцинации вошли работники сфер культуры, соцслужб, промышленности, энергетики, образования, торговли и услуг, центров «Мои услуги», транспорта, СМИ. С 27 декабря запись на прививку открыли для людей старше 60 лет.

Подробнее о борьбе с COVID-19 — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».