Умер экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков

Бывший гендиректор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков умер 31 декабря в возрасте 84 лет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Под его руководством, в частности, велось производство машин «Нива».

«Производство самой массовой машины "Нива", комбайнов семейства "Дон", генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода "Ростсельмаш" проходили под его началом. Огромную роль он сыграл в социальном развитии донской столицы. Тяжелая утрата»,— написал губернатор в Instagram. Причина смерти в сообщении не уточняется.

Юрий Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год, в 1983–1984 годах работал замминистра тракторного и сельскохозяйственного машностроения. Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Ростовской области.