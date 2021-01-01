В Москве в новогоднюю ночь пассажиров было в 2,4 раза меньше, чем в прошлом году

В новогоднюю ночь в Москве транспортом воспользовались в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлом году, сообщил департамент транспорта в Telegram. Всего было перевезено 315 тыс. человек. Число пассажиров сократилось на фоне пандемии.

Самым популярным видом транспорта стало метро и МЦК — 284 тыс. пассажиров. В метро встретили Новый год более 22 тыс. человек. Самая популярная станция метро на Новый год — «Площадь революции». Там было больше 24 тыс. пассажиров. В тройке лидеров также «Пушкинская» и «Китай-город».

«Наслаждайтесь каникулами, и не забывайте про средства защиты, чтобы праздники ничего не испортило»,— напомнили московские власти.

В Москве зарегистрировано 815 676 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявили 5907 заболевших. Умерли за время пандемии 11 280 человек, выздоровели 633 702.