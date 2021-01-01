Бурджанадзе заявила об обиде Грузии на Россию

В Грузии есть «обида» на Россию, заявила бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью “Ъ”. По ее словам, на Россию перекладываются многие проблемы.

Госпожу Бурджанадзе попросили прокомментировать тот факт, что правящая партия «Грузинская мечта» часто называет оппозицию русской или агентами Кремля.

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный. Этому в свое время способствовала политика "Национального движения" и Михаила Саакашвили. Тогда же появился такой "антирусский тренд", сложился стереотип, в котором затерялся здравый смысл»,— сказала Нино Бурджанадзе.

Она заявила, что не считает себя «прорусской», однако считает, что проблемы нужно решать путем переговоров.

Полный текст интервью читайте в материале “Ъ”.