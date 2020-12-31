Россия отправит космонавтов на облет Луны раньше срока

Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее сообщалось о планах облета в 2029 году.

«И в 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну»,— сказал господин Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Он также сообщил, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция по лунным миссиям. «Я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы лунной подготовки»,— сказал глава «Роскосмоса», обращаясь к экипажу Международной космической станции.

Первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», ранее сообщил господин Рогозин.

В 2018 году президент России Владимир Путин поручил актуализировать государственную политику в области космоса. Среди приоритетов были намечены повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну.

Подробнее о стратегии в космосе — в публикации “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».