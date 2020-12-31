Прощание со спикером ярославской облдумы пройдет 2 января в Успенском соборе

Прощание с погибшим 30 декабря в ДТП председателем Ярославской областной думы Алексеем Константиновым состоится 2 января в Успенском соборе города Ярославля, сообщили в пресс-службе областной думы. Пресс-служба уточнила, что траурная церемония начнется в 10:30 с отпевания. Затем пройдет гражданская панихида. Похоронен Алексей Константинов будет 3 января в городе Кимры Тверской области.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что Алексей Константинов погиб 30 декабря в Тверской области в дорожно-транспортном происшествии на трассе Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Тверской области. Алексей Константинов находился за рулем личного автомобиля. Он, завершив рабочую поездку в Ростовский район, поехал в Тверскую область, где собирался провести новогодние праздники.

На дороге произошло столкновение автомобиля Hyundai New Santa Fe, которым управлял Алексей Константинов с автомобилем Mazda CX-7. В результате ДТП Алексей Константинов скончался на месте аварии. Управлявшую вторым автомобилем 37-летнюю женщину Пострадавшую в ДТП женщину доставили с травмами в больницу, где она позднее умерла.

Соболезнования в связи с трагической гибелью председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова выразили полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Волков.

Алексею Константинову было 56 лет. В должности председателя Ярославской областной думы он находился с сентября 2018 года. Ранее он был главой Ростовского района Ярославской области.

Антон Антонов