Президент Молдавии назначила и. о. премьер-министра

Исполняющим обязанности премьер-министра Молдавии назначен глава МИД страны Аурел Чокой. Соответствующее распоряжение подписала президент Молдавии Майя Санду, сообщает ее пресс-служба.

Предыдущий премьер-министр Молдавии Ион Кику ушел в отставку 23 декабря вместе с правительством. Он отказался от временного исполнения обязанностей премьера до назначения нового правительства, пояснила Майя Санду. «Президент, согласно конституции, в обязательном порядке назначает исполняющего обязанности премьер-министра из числа министров»,— объяснила она свой выбор.

Напомним, госпожа Санду победила во втором туре президентских выборов. Она набрала 57,72% голосов избирателей против 42,28% у Игоря Додона, выдвигавшегося на второй срок.

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