Осенью в российскую армию приняли 128 тыс. человек

Минобороны России сообщило о завершении осенней призывной кампании. По данным ведомства, на службу в вооруженные силы РФ было принято 128 тыс. новобранцев.

Из-за пандемии коронавируса призывников не вызывали в военкоматы, а собеседовали по телефону или по видеосвязи онлайн. Призывные комиссии заработали с 1 октября, с 20-го началась отправка призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части. Перед отправкой всех новобранцев проверяли на COVID-19. Благодаря тестированию было выявлено и не допущено до службы более 1,5 тыс. заболевших, уточнили в Минобороны.

«Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 400 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек)»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Напомним, в марте Кремль говорил, что рассмотрит вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за коронавируса, но в итоге переносить его не стали. Во время весеннего призыва в армию было принято 135 тыс. человек.

Как оценивали ситуацию с коронавирусом в российских войсках, читайте в публикации “Ъ” «Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом».