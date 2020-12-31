Инфекционист: вакцинация 50% россиян обеспечит возвращение к привычной жизни

Страна сможет вернуться к прежнему образу жизни, если к осени 2021 года прививку от COVID-19 сделают хотя бы 50% россиян, сообщила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией.— “Ъ”) хотя бы под 50% населения, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки — и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим»,— сказала госпожа Шестакова «РИА Новости».

Ранее Минздрав зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ни одна из них пока не проявила себя с отрицательной стороны. ФМБА начнет испытания своей вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года.

Подробнее о борьбе с коронавирусом в России — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».