ФМБА начнет испытания своей вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России намерено в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. После этого агентство приступит к клиническим испытаниям, добавила она. ФМБА также работает над антидотом от COVID-19.

«В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антитело образований преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру, и для нас сейчас самый ответственный период. Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические»,— сказала госпожа Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным (цитата по ТАСС).

Кроме того, ФМБА планирует начать клинические исследования препарата прямого действия против COVID-19 до Нового года. По словам госпожи Скворцовой, «если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире». Также к стадии регистрации подошел препарат, «профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции».

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Прививочная кампания в стране началась в декабре. Кроме того, в Национальном календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям с воскресенья записана вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, в частности врачей, учителей и соцработников.

О том, могут ли медики и педагоги отказаться от вакцины,— в материале “Ъ” «Добровольно-обязательная вакцинация».