Правительство Йемена чуть не взорвали

Прибытие в Аден нового правительства Йемена обернулось серией терактов во временной столице страны и гибелью десятков людей. Власти обвинили в случившемся хуситское движение «Ансар Аллах» и стоящий за ним Иран. Хуситы свою вину не признают. Впрочем, под подозрения попали и несколько других региональных игроков, включая Турцию.
В среду в аэропорту Адена собралась толпа людей, чтобы торжественно встретить новое правительство Йемена, формирование которого ждали почти год. Министры были приведены к присяге на прошлой неделе в столице Саудовской Аравии и должны были приступить к работе на родине. В самолете находилось все правительство за исключением министра обороны. Ожидалось, что сразу по прилету будет проведена пресс-конференция о планах нового кабинета. В аэропорт приехали практически все аккредитованные в Адене журналисты, а также десятки чиновников, ожидавших новое начальство.
Не исключается также версия атаки беспилотников. По разным данным, погибли от 22 до 26 человек, около 60 получили ранения. Среди погибших — заместитель министра общественных работ и перевозок Ясмин аль-Авади. Заместитель министра внутренних дел генерал-майор Мухаммад Мусайид аль-Амир получил ранения. Пострадали и другие люди — чиновники, военные, журналисты. Погиб сотрудник Красного Креста, двое других пропали без вести, еще трое получили ранения.
https://twitter.com/AlHadath/status/1344232248783081473?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1344232248783081473%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4638037
Сами министры не пострадали, их сразу увезли в президентский дворец Аль-Маашик, который уже давно служит резиденцией правительства. Но и там они не смогли почувствовать себя в безопасности.
По утверждению воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ, это был сбит начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный хуситским движением «Ансар Аллах». Хуситов обвинили и в теракте в аэропорту. «Этот трусливый теракт поддерживаемых Ираном хуситов в аэропорту Адена не помешает нам исполнять свои обязанности, и наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев»,— написал в Twitter министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни. Как выяснилось позднее это были слова из беседы президента Абд-Раббу Мансура Хади с премьер-министром Маином Абдель Маликом Саидом. Президент поручил сформировать комиссию для расследования теракта. Правительство Йемена также запросило международную помощь в расследовании. Премьер-министр со своей стороны подчеркнул, что «вероломный теракт» не промешает правительству выполнять свой долг и добиваться восстановления стабильности в стране.
«Рассматриваем эти обвинения как еще одну попытку втянуть нас в конфронтацию»,— говорится в заявлении. По словам одного из членов политбюро «Ансар Аллах» Мухаммеда аль-Бухейти, теракт — результат войны и сведения счетов «между наемниками в Адене». Под наемниками хуситы понимают силы, связанные с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые в 2015 году вторглись в Йемен под предлогом возвращения власти президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Сейчас «Ансар Аллах» и ядро бывшей партии «Всеобщий народный конгресс» контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану, однако именно там проживает большинство населения страны. Три недели назад, после очередного обстрела хуситами нефтяных объектов в Саудовской Аравии, движение «Ансар Аллах» было внесено в список террористических организаций США. Хотя еще в середине ноября поступали сообщения о переговорах Саудовской Аравии и хуситов о прекращении огня и создании буферной зоны у границы с королевством.
Пока Сана остается под контролем хуситов, резиденцией признанного международным сообществом правительства Хади стал Аден. Однако и там не все так гладко. Напомним, что Аден был столицей сначала британского протектората, а после 1967 года — независимого Южного Йемена. Юг и север Йемена объединились только в 1990 году, но мир сохранялся недолго. В 1994 году в стране началась гражданская война, закончившаяся победой северян. Однако сепаратистские настроения на юге по-прежнему сильны.
В 2017 году уволенный президентом Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди создал Южный переходный совет (ЮПС), который трижды за это время пытался захватить власть. Последняя попытка была предпринята в апреле, когда ЮПС объявил о самоуправлении в нескольких южных провинциях. Поддержку ЮПС оказывают ОАЭ, в то время как их союзник по арабской коалиции Саудовская Аравия выступает на стороне президента Хади. Тем не менее и Эр-Рияд, и Абу-Даби не оставляют попыток найти компромисс между южными силами ради борьбы с хуситами. В ноябре прошлого года в Эр-Рияде в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зайда, было подписано соглашение, которое предусматривало выделение представителям ЮПС половины мест в правительстве Йемена, признание его официальным партнером арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ в войне против хуситского движения «Ансар Аллах», а также отвод неправительственных формирований с занятых ими позиций на юге страны. Однако воплощение документа в жизнь заняло почти год и то с коррективами. Новое правительство Йемена, состоящее из 24 министров, включая пятерых от ЮПС, было сформировано только в середине декабря.
Заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк отметил, что «Ансар Аллах» были не единственной стороной, недовольной Эр-Риядским соглашением и формированием нового правительства. «Катар и Турция кричали тогда от боли»,— цитируют Хани бен Брейка арабские СМИ.
«У "Ансар Аллах" нет сейчас причин усугублять ситуацию и подставляться. В срыве Эр-Риядских соглашений могут быть заинтересованы самые разные силы, но в первую очередь непримиримое крыло внутри ЮПС. Те, кто по-прежнему стремится к независимости Южного Йемена. А обвинения Турции и Катара со стороны сил близких к ОАЭ — это, можно сказать, уже традиция. Значит, не все гладко у них самих»,— сказал “Ъ” эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он также добавил, что Анкара и Доха не являются значимыми игроками в Йемене, «просто никогда не были там активны».
Теракт в Адене уже осудили спецпредставитель генерального секретаря ООН в Йемене Мартин Гриффитс, генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, а также Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Все они выразили поддержку новому правительству Йемена.