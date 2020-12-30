Правительство Йемена чуть не взорвали

Прибытие в Аден нового правительства Йемена обернулось серией терактов во временной столице страны и гибелью десятков людей. Власти обвинили в случившемся хуситское движение «Ансар Аллах» и стоящий за ним Иран. Хуситы свою вину не признают. Впрочем, под подозрения попали и несколько других региональных игроков, включая Турцию.

В среду в аэропорту Адена собралась толпа людей, чтобы торжественно встретить новое правительство Йемена, формирование которого ждали почти год. Министры были приведены к присяге на прошлой неделе в столице Саудовской Аравии и должны были приступить к работе на родине. В самолете находилось все правительство за исключением министра обороны. Ожидалось, что сразу по прилету будет проведена пресс-конференция о планах нового кабинета. В аэропорт приехали практически все аккредитованные в Адене журналисты, а также десятки чиновников, ожидавших новое начальство.

Трап находился уже у борта самолета, когда в аэропорту прогремели взрывы и началась стрельба. Как выяснилось позднее, разорвалось три минометных снаряда — в зале ожиданий и на взлетной полосе.

Не исключается также версия атаки беспилотников. По разным данным, погибли от 22 до 26 человек, около 60 получили ранения. Среди погибших — заместитель министра общественных работ и перевозок Ясмин аль-Авади. Заместитель министра внутренних дел генерал-майор Мухаммад Мусайид аль-Амир получил ранения. Пострадали и другие люди — чиновники, военные, журналисты. Погиб сотрудник Красного Креста, двое других пропали без вести, еще трое получили ранения.

Сами министры не пострадали, их сразу увезли в президентский дворец Аль-Маашик, который уже давно служит резиденцией правительства. Но и там они не смогли почувствовать себя в безопасности.

Через несколько часов после теракта в аэропорту новый взрыв прогремел уже возле дворца.

По утверждению воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ, это был сбит начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный хуситским движением «Ансар Аллах». Хуситов обвинили и в теракте в аэропорту. «Этот трусливый теракт поддерживаемых Ираном хуситов в аэропорту Адена не помешает нам исполнять свои обязанности, и наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев»,— написал в Twitter министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни. Как выяснилось позднее это были слова из беседы президента Абд-Раббу Мансура Хади с премьер-министром Маином Абдель Маликом Саидом. Президент поручил сформировать комиссию для расследования теракта. Правительство Йемена также запросило международную помощь в расследовании. Премьер-министр со своей стороны подчеркнул, что «вероломный теракт» не промешает правительству выполнять свой долг и добиваться восстановления стабильности в стране.

Cо своей стороны политическое руководство хуситов распространило заявление, в котором отрицает свою вину за нападение на аэропорт.

«Рассматриваем эти обвинения как еще одну попытку втянуть нас в конфронтацию»,— говорится в заявлении. По словам одного из членов политбюро «Ансар Аллах» Мухаммеда аль-Бухейти, теракт — результат войны и сведения счетов «между наемниками в Адене». Под наемниками хуситы понимают силы, связанные с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые в 2015 году вторглись в Йемен под предлогом возвращения власти президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Сейчас «Ансар Аллах» и ядро бывшей партии «Всеобщий народный конгресс» контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану, однако именно там проживает большинство населения страны. Три недели назад, после очередного обстрела хуситами нефтяных объектов в Саудовской Аравии, движение «Ансар Аллах» было внесено в список террористических организаций США. Хотя еще в середине ноября поступали сообщения о переговорах Саудовской Аравии и хуситов о прекращении огня и создании буферной зоны у границы с королевством.

Пока Сана остается под контролем хуситов, резиденцией признанного международным сообществом правительства Хади стал Аден. Однако и там не все так гладко. Напомним, что Аден был столицей сначала британского протектората, а после 1967 года — независимого Южного Йемена. Юг и север Йемена объединились только в 1990 году, но мир сохранялся недолго. В 1994 году в стране началась гражданская война, закончившаяся победой северян. Однако сепаратистские настроения на юге по-прежнему сильны.

В 2017 году уволенный президентом Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди создал Южный переходный совет (ЮПС), который трижды за это время пытался захватить власть. Последняя попытка была предпринята в апреле, когда ЮПС объявил о самоуправлении в нескольких южных провинциях. Поддержку ЮПС оказывают ОАЭ, в то время как их союзник по арабской коалиции Саудовская Аравия выступает на стороне президента Хади. Тем не менее и Эр-Рияд, и Абу-Даби не оставляют попыток найти компромисс между южными силами ради борьбы с хуситами. В ноябре прошлого года в Эр-Рияде в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зайда, было подписано соглашение, которое предусматривало выделение представителям ЮПС половины мест в правительстве Йемена, признание его официальным партнером арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ в войне против хуситского движения «Ансар Аллах», а также отвод неправительственных формирований с занятых ими позиций на юге страны. Однако воплощение документа в жизнь заняло почти год и то с коррективами. Новое правительство Йемена, состоящее из 24 министров, включая пятерых от ЮПС, было сформировано только в середине декабря.

В отличие от окружения Хади представители ЮПС призвали не торопиться возлагать ответственность за взрывы только на хуситов.

Заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк отметил, что «Ансар Аллах» были не единственной стороной, недовольной Эр-Риядским соглашением и формированием нового правительства. «Катар и Турция кричали тогда от боли»,— цитируют Хани бен Брейка арабские СМИ.

«У "Ансар Аллах" нет сейчас причин усугублять ситуацию и подставляться. В срыве Эр-Риядских соглашений могут быть заинтересованы самые разные силы, но в первую очередь непримиримое крыло внутри ЮПС. Те, кто по-прежнему стремится к независимости Южного Йемена. А обвинения Турции и Катара со стороны сил близких к ОАЭ — это, можно сказать, уже традиция. Значит, не все гладко у них самих»,— сказал “Ъ” эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он также добавил, что Анкара и Доха не являются значимыми игроками в Йемене, «просто никогда не были там активны».

Теракт в Адене уже осудили спецпредставитель генерального секретаря ООН в Йемене Мартин Гриффитс, генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, а также Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Все они выразили поддержку новому правительству Йемена.

Марианна Беленькая