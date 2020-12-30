Палата общин Великобритании одобрила торговое соглашение с ЕС

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за торговую сделку с ЕС. Условия должны вступить в силу 1 января 2021 года. На прошлой неделе Лондон и Брюссель достигли соглашения о сотрудничестве после «Брексита», включая торговлю без пошлин и квот.

За соглашение проголосовал 521 депутат, против — 73, передает The Associated Press. Теперь документ рассмотрит Палата лордов. Подпись должна поставить королева Великобритании Елизавета II.

Три соглашения об отношениях после «Брексита» были подписаны 30 декабря. Они касаются торговли и сотрудничества, обмена и защиты конфиденциальной информации, сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Соглашения можно будет применять до одобрения во временном режиме до 28 февраля.

Об историческом соглашении — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».