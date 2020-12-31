«Мы жили без денег, но они были не главными в этом году — главными были люди» Жители Петербурга рассказали, чем для них стал 2020 год

“Ъ” спросил известных петербуржцев и жителей Ленобласти о том, как для них прошел уходящий год. Они рассказали о рабочих проблемах и личных открытиях. В опросе поучаствовали политики, чиновники, музыканты и предприниматели.

Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

— В этом сложном году приходилось принимать много нестандартных решений. Чтобы получить прямую коммуникацию с родителями, педагогами, детьми, которых все эти решения касаются самым непосредственным образом, я открыла страницу «ВКонтакте». В пиковые периоды на нее заходило до 600 тыс. пользователей. А в «личку» обращаются ежедневно сотни людей. Без всякого преувеличения могу сказать: это взаимодействие при принятии многих решений стало определяющим. Потому что, во-первых, информация приходит из первых рук. А во-вторых, за несколько месяцев на странице накоплены уже «большие данные», которые четко показывают, что происходит в образовательной среде. Это теперь один из важных источников понимания ситуации в городе.

Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

— Из положительных вещей в этом году считаю хорошим событием принятие новой Конституции. Что касается лично меня, моей семьи, то мы и до этого достаточно близко общались, но все же ситуация, когда дети не ходили в школу, например, позволила нам побольше проводить времени вместе. Ковид внес большие неудобства в нашу жизнь, но показал и другие стороны, грани. Каждый задумался о том, кто рядом, каким образом общаемся с ними, как заботимся. Если говорить о рабочих моментах, то, конечно, большое впечатление произвело волонтерское движение, развернутое в городе.

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

— Год запомнился принятием неприятных и непопулярных решений, а также постоянным восстановлением разрушающейся кармы. Ее можно лечить двумя способами: морально и физически. Активность и спорт дают физическую силу, а морально поддерживают положительные дела, поэтому мы и занимались подготовкой рождественской ярмарки и другими проектами. Я надеюсь, что в следующем году мы выйдем на правильную тональность диалога с бизнесом. Коронавирус наступил достаточно неожиданно, это вызвало шок, в такой ситуации хочется вернуть все как было, а уже ясно, что так не будет. При этом требуется найти главного негодяя. Если власть каждый раз бить по голове, это никак не ускорит движение. Будущие надежды на экономическую жизнь связаны с сотрудничеством. Бодаться бессмысленно.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

— В жизни вообще очень мало простых периодов, но есть такие, когда надо больше и активнее работать и принимать непростые и ответственные решения. Пандемия в Ленинградской области, в первую очередь, сработала как кризис психологический: сказалась на жизненном укладе, привычках и возможностях. Во-вторых, стала серьезным вызовом здравоохранению и нагрузкой для медиков. Но, оценивая показатели развития Ленинградской области, я остаюсь прагматиком и анализирую цифры: и ВРП Ленобласти, и доходы регионального бюджета достаточно убедительны — регион развивается, регион привлекателен для инвесторов, а значит, создаются новые рабочие места и увеличиваются налоговые отчисления. Мы не сократили госпрограммы развития комфортной среды, реновации и строительства школ и детских садов, продолжили модернизацию здравоохранения. Вовремя оказанная малому и среднему бизнесу помощь в период локдауна позволила сохранить рабочие места. Но главное — пандемия показала, что в регионе сложилась команда, способная успешно решать все задачи сегодняшнего дня

Максим Резник, независимый депутат Законодательного собрания Петербурга:

— Благодаря коронавирусу мне удалось много времени провести с мамой, с женой, с семьей. Это, наверное, был плюс этого времени. Потрясение этого года — отравление Алексея Навального российскими властями.

Надежда Тихонова, замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга:

— В этом году мы резко вспомнили о человеческом отношении друг к другу, о том, как важно общаться, чувствовать рядом близких. Эти вещи стали для людей гораздо ценнее. Я лично в этом году начала заниматься английским языком: захотелось научиться читать, смотреть на английском. Есть личное достижение: я похудела на 15 килограммов, записалась на всевозможные онлайн-фитнесы, марафоны, во все, что только можно, вписалась.

Александр Тетердинко, лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга:

— Личной радостью для меня было смотреть, как подрастает моя дочка — ей в этом году исполнилось четыре года. Меня радует, как она развивается, тянется к книгам. В личном плане это главная радость в уходящем году. В целом год очень сильно повлиял и на работу, и на личную жизнь всех людей на планете. Пандемия сказалась и на деятельности ЗакСа, мы принимали меры и по поддержке экономики, и по поддержке социальной сферы. Но и лично на каждом ситуация сказалась: кто-то из коллег сам переболел коронавирусом, у кого-то семьи переболели, мы находились на удаленной работе, дети сидели дома.

Лев Лурье, историк, краевед и писатель:

— Самое впечатляющее в этом году — коронавирус и трусы Навального. Сам я время провел, в основном, в четырех стенах за написанием книг. Никаких особых впечатлений этот год не принес, единственный плюс заключался в том, что можно было спокойно заниматься какими-то длинными делами.

Олег Гаркуша, музыкант, фронтмен группы «АукцЫон»:

— В этом году я выпустил сольный альбом «23», написал книжку, которая выйдет к моему юбилею (60 лет. — “Ъ”) в следующем году к 23 февраля, ну и фонд «Гаркундель» продолжает работать. Все, в общем, хорошо, я не болел, друзья тоже, в общем-то, не болели. Охарактеризовать этот год я могу как очень странный.

Татьяна Буланова, эстрадная певица, киноактриса:

— Для меня год не был таким трагичным, как для кого-то. У меня появились новые друзья, новые знакомые. Что касается на онлайн-форматов, то я как-то этим не увлеклась и вряд ли увлекусь. На будущий год всегда есть какие-то надежды, но вот в прошлый Новый год — я даже фразу свою помню — сказала, что он будет счастливым, все-таки магия чисел. А оказалось все совсем не так, поэтому боюсь что-то говорить сейчас.

Юрий Шевчук, рок-музыкант, лидер группы ДДТ:

— К февралю 2020 года мы были готовы играть тур с новой программой, к которому мы готовились несколько месяцев: репетировали, готовили светоартиллерию и прочий визуал. В конце февраля мы решили перед гастролями съездить в деревню на три дня: сделать короткую передышку, ведь в марте должны уже были начаться гастроли. Вот тогда-то все и случилось. Вернулся я в июле в Петербург в зимней одежде, с глубочайшим удовлетворением и удивительным ощущением наполненности. Такого не было у меня очень давно: я был и ботаником, и насекомоведом, я был орнитологом. В такие трагичные, тяжелые времена бывает так, что живешь объемнее и точнее. Я написал много песен, которые еще мы не все сыграли, я вел дневники природы, развил канал в YouTube, наконец-то пообщался со своими слушателями, на которых раньше не хватало времени и сил, и чуть было даже (страшный секрет) не присел за фундаментальный роман! Если говорить о хорошем, то это был самый плодотворный год моей жизни. Когда ты так живешь, живешь на полную катушку, философично и просто — это кайф. Отстояли в Башкирии шихан Куштау, поддержали Хабаровск, Беларусь. Мы жили клево, жили без денег, но они были не главными в этом году — главными были люди. Хотя каждый день я думал, как накормить свою братву (Группа ДДТ не выступает на корпоративах.— “Ъ”).

Вася Васин, музыкант, лидер группы «Кирпичи»:

— Существует стереотип, что этот год был очень тяжел для артистов, и это действительно так. Однако для авторов, к коим я себя причисляю, это был просто рай: мало что отвлекало от методичного, каждодневного, объемного сочинения. Рассказываю чистую правду: за этот прекрасный год я написал столько, сколько не пишу за четыре, запустил в качестве продюсера две новые группы, «Планета Вина» и «Русский Череп», так что по итогам года я могу назвать его удачным.

Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город»):

— Это был год испытаний, и многих он застал врасплох. Но к испытаниям можно относиться по-разному! Думаю, важно, прежде всего, научиться понимать, зачем жизнь их нам посылает и какие уроки из них мы можем извлечь. Изоляцию в четырех стенах все переживали с трудом, но, с другой стороны, это дало больше возможностей проводить время с семьей, даже больше узнать друг друга. Закрыты границы — но можно открывать для себя новые уголки собственной страны. Если кругом жесткий карантин — можно оперативно «уйти в онлайн», в любом бизнесе прокачать IT-составляющую, предложить клиентам дистанционные сервисы. Причем эти материальные вложения и эти трудозатраты даже нельзя называть той «ценой, которую мы платим за коронакризис», ведь они уже окупаются и будут приносить плоды и в будущем, когда пандемия уйдет наконец в прошлое.

Роман Слуцкий, генеральный директор сети дилерских центров «Аларм-Моторс»:

— Этот год преподносил нам многочисленные уроки по выживанию в условиях неопределенности. Я думаю, что многие предприниматели и топ-менеджеры смогли приспособиться к новым реалиям. Надеюсь, мы научились эффективнее управлять основными ресурсами своих предприятий: персоналом и его рабочим временем.

Андрей Рюмин, генеральный директор «Россети Ленэнерго»:

— Пандемия потребовала незамедлительной и, что особенно важно, эффективной реакции бизнес-сообщества и государственной власти. На мой взгляд, сумели справиться со всеми вызовами те, кто был риск-ориентирован и способен к гибким оперативным решениям. 2020 год потребовал мобилизации всех сил и ресурсов, особой ответственности и дисциплины — у оперативного персонала, который оставался на своих местах, и тех работников, которые были переведены на дистанционную работу. Я считаю, что «Россети Ленэнерго» достойно преодолели все трудности, а этот действительно сложный год сделал нас более внимательными и чуткими к окружающим — не только к родным и близким, но и к коллегам, партнерам.

Денис Бабаков, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»:

— Из-за пандемии год выдался непростым для всех — мы вынуждены были перейти на дистанционный режим работы, в том числе в части продажи квартир. Компания с этим вызовом справилась. Для «Группы ЛСР» год был продуктивным: можно уже сказать уверенно, что «Группа ЛСР» продаст порядка 500 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге, как и планировалось.

Григорий Кунис, управляющий и сооснователь igooods:

— Моя повседневная жизнь в 2020 году изменилась: почти половину времени я теперь работаю из дома. На распорядок дня также влияет то, что дети сейчас достаточно много учатся удаленно — это накладывает изменения на организацию их времяпровождения и быта. Стало значительно меньше командировок, далекие путешествия пока что ушли совсем. Мы приспособились к новой реальности в нашей семье. В команде igooods мы также научились жить и работать в новой реальности и делаем все возможное для роста сервиса и для удобства наших пользователей.

Алексей Федоров, совладелец и управляющий партнер ГК «220 Вольт»:

— Пандемия перевернула все с ног на голову! Мы научились жить онлайн, «ходить» на работу, участвовать в конференциях, проводить международные встречи и играть с друзьями в мафию не выходя из дома. Другое дело, что эта мера вынужденная и без социума рано или поздно ты все равно начинаешь сходить с ума, поэтому тотальная самоизоляция невозможна.

Айдар Хабибуллин, директор ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»:

— Год выдался махровый и колючий, но я все-таки вижу в нем позитив: мы научились справедливо ценить труд медработников. Все почувствовали, как не хватает свободы передвижений, к которой мы так привыкли за эти годы. Я надеюсь, что она к нам вернется. Самое важное, что я извлек из этого года,— ценность личного общения. Казалось бы, раньше была возможность пообщаться с родителями и близкими, но мы могли ей пренебречь, а теперь я понимаю, какое большое значение имеет живое общение. Удивительно, как поменялось отношение к институту собственности за этот год: тенденции шеринговой экономики и временного пользования кардинально сменились и в тренде снова стало владение, это отчетливо видно по ситуации с дачами и автомобилями.

Руслан Каврюков, генеральный директор ООО «Смарт Групп» (сервис городского велошеринга SmartBike):

— Для себя я открыл, что удаленная работа — это достаточно эффективный инструмент. Учитывая, что в самом начале весны у меня родился второй сын, для меня это было дополнительным временем дома, чтобы помочь жене. Какие-то совещания с конкретной повесткой удобно проводить в Zoom. Я считаю, что стандарты совещаний изменятся как в коммерческих структурах, так и в госорганах. Интересно было наблюдать, как меняются люди. В привычном ритме года — работа, отпуск, работа — устоявшийся режим. Но тут режим сбился. Кто-то на два месяца выпал из жизни, а кто-то — на полгода, а для некоторых ничего не менялось. В зависимости от того, как у людей изменилась колея, знакомые стали открываться по-новому: одни показали себя молодцом, другие под стрессом и давлением чего-то непонятного дали слабину. Думаю, этот год стимулировал изменения, в том числе в истории страны.

Алексей Кадилов, генеральный директор Балтийского завода:

— В этом году мы сдали головной атомный ледокол «Арктика», это первое за последние 13 лет новое судно этого класса. Начали строить четвертый ледокол проекта 22220 и заложили пятый, сдали самый мощный в мире дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин». Из-за пандемии производственный план не выполнен примерно на 4%. Но за этот же год я потерял пятерых близких людей и коллег. Все это — самое хорошее и самое плохое в прошедшем году. Я думаю, что со временем 2020 год сотрется из нашей памяти, как предыдущие. Время лечит.

Игорь Муравьев, исполнительный директор ЛО ТПП:

— Кризис этого года отличается от всех, что я видел, начиная с 90-х годов. С технической стороны мы были готовы, но с психологической — это испытание. С переходом на дистанционную работу теряется ощущение времени: не понимаешь, какой день недели, который час. Очень важно обычное человеческое общение. Любой кризис, как и любая война, четко обозначает грани человека. Кто-то расслабляется и пускается в панику, а кто-то, наоборот, мобилизуется. Здесь важна роль команды и взаимовыручка.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ИК ЛМС:

— Год был сложный: произошел существенный обвал котировок компаний на финансовом рынке, резко выросла ценность иностранной валюты и появилась новая угроза санкций в отношении российского бизнеса. Но лично у меня год закончился хорошо. За счет возможностей, которые появились на фоне резкого падения котировок, удалось совершить ряд успешных инвестиционных рекомендаций, которые обеспечили хорошую доходность и позволили выиграть награды в нашем секторе. Скорее всего, уже в третьем квартале 2021 года мы будем думать о событиях 2020 года как о чем-то страшно далеком и уже не таком угрожающем, как это виделось весной.

Олег Дилимбетов, Яна Войцеховская, Мария Кузнецова, Константин Куркин, Ольга Кантемирова