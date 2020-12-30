В Татарстане еще 94 человека заболели коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 94 новых случая коронавируса. Два из них оказались завозными, остальные являются контактными. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

25 человек доставлены в больницы, остальные получают лечение на дому. Среди новых заболевших — один несовершеннолетний и 42 человека старше 60 лет. 58 новых случаев выявили в Казани, шесть — в Зеленодольском районе, по четыре — в Набережных Челнах, Бавлинском, Бугульминском, Чистопольском районах, по три — в Буинском, Лаишевском, по одному — в Актанышском, Арском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Менделеевском, Нурлатском и Сабинском.

«На 30 декабря в Татарстане зарегистрировано 13 189 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 10 698, в том числе 20 за минувшие сутки», — отметили в оперштабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"