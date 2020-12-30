Послу Великобритании вручили ноту о расширении санкций

МИД России 30 декабря вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт, сообщается на сайте ведомства. Ей вручили ноту о расширении списка британских подданных, которым запрещен въезд в Россию. Это ответ российских властей на введение в октябре санкций в отношении россиян в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

«Ей (послу.— “Ъ”) было заявлено, что… российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности»,— говорится в заявлении МИДа.

15 октября Великобритания вслед за ЕС ввела санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. В черный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, заместитель министра обороны Павел Попов, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Москва в ответ приняла зеркальные меры.

Накануне против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он якобы потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц. По мнению оппозиционера, это указывает на то, что за его отравлением стоит президент. «У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств,— заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.— Путин не бьется в истерике».

Подробнее о российских санкциях — в материале “Ъ” «Москва дотянулась до Британских островов».