В 2020 году Нововоронежская АЭС выработает 26 млрд 800 млн кВт*ч электроэнергии

Фото: пресс-служба НВ АЭС

По прогнозу годовой объём выработки электроэнергии Нововоронежской АЭС составит 26 млрд 800 млн кВт*ч электроэнергии. Это на 2,1% (550 млн кВт*ч) превышает задание Федеральной антимонопольной службы и составляет около 12,5% от выработки всех АЭС России.



В настоящее время Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает Воронежскую область электроэнергией, снабжает электричеством более 20 крупных предприятий и 2,5 миллиона жителей региона.

В 2020 году на Нововоронежской АЭС активно велась научно-исследовательская работа. Инновационный энергоблок № 6 стал площадкой для изучения учеными из Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) свойств частицы нейтрино. НВ АЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока № 6 в 18-месячном топливном цикле. Также был успешно реализован проект по проверке работы энергоблока № 6 в режиме маневрирования мощностью или режиме слежения за нагрузкой.

Сейчас на Нововоронежской АЭС работает 15 кандидатов технических наук. А в сентябре директор атомной станции Владимир Поваров успешно защитил диссертацию на соискание научного звания доктора технических наук.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В год 75-летия атомной промышленности нововоронежские атомщики выпустили книгу «Системы безопасности АЭС-2006». В ней собрана уникальная информация, полученная эксплуатационным персоналом в ходе пуска инновационных энергоблоков поколения «3+». Книга представляет большую ценность для студентов, российских специалистов, а также зарубежных атомщиков, которые активно интересуются проектами Госкорпорации «Росатом» по строительству АЭС с ВВЭР-1200.

Работники Нововоронежской АЭС успешно выступили на V отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2020, получив 5 наград высшего класса – 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронзу».

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Не осталась без внимания атомщиков еще одна юбилейная дата - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нововоронежская АЭС и Концерн «Росэнергоатом» помогли с реконструкцией одного из главных символов города – памятного мемориала «Звезды Славы», расположенного на набережной, где в годы войны проходила линия обороны 141-й стрелковой дивизии.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на базе Клинической больницы № 33 г. Нововоронежа при поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС заработала новая ПЦР-лаборатория мощностью 200 исследований в смену. Атомщики оказали помощь в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом, в организации резервного коечного фонда на 60 мест для больных ковидом, ремонте аппаратов КТ и МРТ. Выделено 6 млн рублей на приобретение машин спецтранспорта.

Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что в декабре 2020 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Воронежской области сдан в опытную эксплуатацию новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном «АтомАрена».

Также 15 декабря 2020 года был подписан протокол с перечнем мероприятий на 2021 год, которые будут проводиться в рамках Соглашения. В следующем году на развитие Нововоронежа будет выделено 498 млн рублей.

Тогда же было подписано Соглашение о начале реализации в Воронежской области проекта «Эффективный регион». Команда Бережливого офиса, в которую вошли восемь работников Нововоронежской АЭС, поделится с воронежскими предприятиями и организациями лучшими практиками Производственной системы Росатома. Приоритетные направления, которые планируют улучшить атомщики в течение ближайших трех лет, – ЖКХ, здравоохранение, образование, муниципальное управление, промышленность, социальная защита, занятость населения, пассажирские перевозки.

В этом году в Нововоронеже состоялось открытие приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом», которая стала еще одним каналом коммуникации между общественными организациями, гражданами, руководством территорий и Росатомом.

«Главные задачи Нововоронежской АЭС на 2021 год – выполнение обязательств по выработке электроэнергии, безопасная работа всех энергоблоков, дальнейшая реализация программ модернизации оборудования, сохранение здоровья персонала», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.