Глава Башкирии вышел онлайн

Во вторник глава Башкирии Радий Хабиров провел свою первую пресс-конференцию в прямом эфире, которая продлилась два с половиной часа и транслировалась по основным республиканским телеканалам и в социальных сетях. Всего господину Хабирову было задано около 60 вопросов — как журналистами, находящимися с ним за одним столом, так и жителями республики, которые присылали свои вопросы в соцсетях. Людей интересовало разное — от пола будущего ребенка до причин вывода из состава Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества издателя Рауфы Рахимовой.

Перед началом пресс-конференции Радий Хабиров заявил, что немножко волнуется, но настроение, в целом, хорошее. Модераторами мероприятия выступили начальник управления главы по социальным коммуникациям Елена Прочаковская и директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов. Госпожа Прочаковская отвечала за вопросы из социальных сетей, а господин Зарафутдинов выбирал кому дать слово из сидящих в зале.

Свою деятельность в уходящем году Радий Хабиров оценил, как вполне эффективную. Говоря об успехах, руководитель республики назвал получение «Янган-тау» статуса геопарка, а Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня — федеральной поддержки, создание особой экономической зоны. «Мы входим в 2021 год с верой и надеждой»,— оптимистично заявил глава региона.

Отвечая на вопрос о совершенных в этом году ошибках, глава вспомнил протесты против разработки шихана Куштау. Он признал, что он «не так глубоко осознал ситуацию» и не сразу понял, что «это не инспирированный протест небольшой группы людей». В числе тактических ошибок Радий Хабиров упомянул действия во время начала эпидемии коронавирусной инфекции. «Где-то я не дожал, может, надо было локдаун, остановить все»,— предположил глава.

«Я как-то уже признался, что зря начал эту транспортную реформу»,- сказал он, отвечая на вопрос о решении УФАС по Башкирии, обнаружившего в проводимой транспортной реформе в Уфе признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции». «Это бьет по самолюбию. Наши прогнозы о быстром решении проблемы не сбылись,— отметил он.— В 2021 году мы наведем порядок».

Журналисты в качестве новогоднего подарка попросили сообщить, какой пакет акций Башкирской содовой компании получит Башкирия после решения арбитражного суда республики о национализации предприятия. Однако Радий Хабиров ответил, что решение суда еще не вступило в силу, и попросил не забегать наперед. «Я могу сказать, что все будет хорошо»,— отметил глава.

Несколько вопросов было задано о протестах местных жителей и активистов против действий промышленных компаний. На это господин Хабиров ответил, что без развития промышленности не будет развития республики, рабочих мест, налогов и «социалки». К примеру, в результате отказа Русской медной компании от деятельности в Абзелиловском районе республика, по его словам, потеряла 46-60 млрд руб. Однако «точка невозврата не пройдена», «компании имеет смысл вернуться», а правительство республики должно понять, чего хотят люди, заявил Радий Хабиров. Он признал, что мнение людей должно учитываться, и у них должна быть возможность его высказать вплоть до проведения местных референдумов.

Была поднята тема точечной застройки Уфы. Глава заявил, что застройщиков понять можно — они действуют в рамках закона и получают все необходимые разрешительные документы. «Мой визит на Шота Руставели прошел на грани законодательства», — отметил Радий Хабиров. Осенью глава лично остановил строительство 34-этажного дома, который группа компаний «ПСК-6» планировала построить в 12 м от разрушающегося девятиэтажного дома №5 на улице Шота Руставели. Руководитель республики заявил, что правительству нужно подумать о проведении координационных совещаний, на которых будут рассматриваться вопросы строительства в Уфе. «Мы обсуждаем, взвешиваем плюсы и минусы, а потом Сергей Греков (исполняющий обязанности главы администрации Уфы — "Ъ") выдает разрешение»,— сообщил господин Хабиров. Он также подчеркнул, что высотный дом в парке имени Гафури, который планировала компания «Жилстройинвест» Рабиса Салихова, строиться там не должен, а мэрия не выдаст разрешение на строительство. «Нам предстоит расшивание многих историй, где уже предполагается строительство таких домов, но которые строить там просто нельзя»,— подчеркнул глава.

У главы спросили, кто подбирает ему галстуки, на что тот ответил, что их покупает его жена Каринэ Хабирова. Также главу попросили рассказать, действительно ли он сам ходит в магазины и торговые центры. Недавно в соцсетях появилась фотография, на которой Радий Хабиров с супругой и сыном стоит на кассе гипермаркета Ikea. Руководитель республики сообщил, что у него «дома живет одичавший от того, что не видит других детей маленький мальчик», поэтому он иногда выводит его, чтобы побыть в общественном месте. Известно, что у четы Хабировых в ближайшее время родится ребенок, но его пол и имя глава региона не назвал.

Радия Хабирова также спросили, за кого из региональных министров ему приходилось краснеть в Кремле. Конкретного чиновника глава не назвал, но упомянул министерства ЖКХ, транспорта и строительства, которые не всегда успевают осваивать выделяемые региону федеральные средства. «В следующий год, если опять это будет происходить, будем потихонечку менять местами и искать других людей»,— заявил он.

Радий Хабиров рассказал о связях с предшественниками. Отношение к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, по словам главы, «в сердце, душе и голове». «В прошлом году мы сидели у меня в кабинете немножечко выпивали»,— поделился господин Хабиров. Он признался, что Муртаза Рахимов иногда дает ему советы по подбору кадров. С бывшим главой Рустэмом Хамитовым Радий Хабиров общается реже, но они относятся друг к другу с уважением, отметил он.

Не обошлась пресс-конференция без острых вопросов. Один из них — об исключении из состава Совета по правам человека и развитию гражданского общества издателя портала «Проуфу» и газеты «Бонус» Рауфы Рахимовой. Глава сообщил, что принял такое решение после истории с депутатом Курултая Башкирии Дмитрием Чувилиным, который обратился в ФАС с просьбой разъяснить слова Радия Хабирова о промышленном патриотизме. Второй вопрос касался скандального клипа экс-председателя совета директоров АО «Башинформ» и руководителя Общественной палаты республики Ростислава Мурзагулова. Господин Хабиров ответил, что творчество господина Мурзагулова ему не понравилось, о чем он сообщил ему «в некорректной форме». Через некоторое время Ростислав Мурзагулов опубликовал в Facebook пост, в котором назвал Радия Хабирова «хорошим и честным человеком», добавив, что «не согласен с его консерватизмом». «Именно поэтому я больше не возглавляю "Башинформ"»,— написал господин Мурзагулов. — Общественная палата (он возглавил ее 15 декабря) не будет слишком уж приятной для чиновничьей армады структурой».

Влада Шипилова, Булат Баширов