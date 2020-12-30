Продлен арест рядовому, обвиняемому в убийстве трех сослуживцев на воронежском аэродроме

Московский 235-й гарнизонный военный суд продлил содержание под стражей рядового Антона Макарова, которого обвиняют в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже 9 ноября. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в Воронежском гарнизонном военном суде, который изначально избирал меру пресечения рядовому. Теперь ходатайство рассматривалось «по месту нахождения органа предварительного следствия», уточнили в воронежском суде. По всей видимости, уголовное дело могло быть передано в Главное военное следственное управление СКР: оно располагается в районе Хамовники Центрального административного округа Москвы, на который распространяется юрисдикция 235-го гарнизонного военного суда.

Представляющий интересы Антона Макарова адвокат Ольга Зиброва рассказала “Ъ-Черноземье”, что срок содержания под стражей продлен на три месяца. По ее словам, обвиняемый дал показания в рамках расследования дела. В СКР детали расследования не комментируют. По данным “Ъ-Черноземье”, рядового Макарова направят на судебно-психиатрическую экспертизу. Адвокат Ольга Зиброва комментировать эту информацию не стала.

Антон Макаров обвиняется в убийстве трех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищении оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). По предварительной версии следствия, 9 ноября во время несения суточного наряда рядовой убил топором дежурного по полку майора Сергея Ермолаева. Затем он минимум дважды выстрелил в рядового Фирсова, которого доставили в госпиталь с ранениями в плечо и лопатку. После этого, якобы «прикрываясь» ефрейтором Сергеем Кажокиным, рядовой в помещении для отдыха минимум трижды выстрелил в спящего Михаила Акталиева, а затем убил и ефрейтора Кажокина. После этого рядовой с пистолетом сбежал из части. Его задержали в тот же день по пути в Орловскую область, где живут его родственники.

Олег Мухин, Сергей Толмачев