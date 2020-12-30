Цены на сахар в Тюменской области снизились на 7%

За последние две недели в Тюменской области регистрируется снижение цен на сахар. Так, стоимость сахарного песка снизилась на 7% и составила 46 руб. за килограмм, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на директора департамента потребительского рынка Тюменской области Александра Сидорова.

По его словам, цены на подсолнечное масло уменьшились на 2% и составили около 110 руб. за литр. «Продолжается работа с несетевой розницей и оптовыми поставщиками»,— уточняется в сообщении оперштаба.

Всего департамент потребительского рынка Тюменской области будет проводить мониторинг цен по 32 наименованиям социально значимых продовольственных товаров до конца первого квартала 2021 года. По данным оперштаба, при выявлении необоснованного завышения цен со стороны прокуратуры региона будут предприняты меры реагирования.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. По его словам, повышение цен связано с попытками подогнать внутренние цены под мировой рынок. После этого руководство страны приняло меры для сдерживания стоимости продуктов, в частности достигнуто соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. При этом правительство РФ подготовило проект постановления, которое позволит регулировать цены на социально значимые продукты, если они выросли на 10% за 60 дней.

Михаил Мананников