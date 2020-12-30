«Кто-то где-то уже съел летучую мышь — и все планы превращаются в иллюзии»

Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России» (OR Group):

«Одно из самых значительных изменений, которые произошли в этом году, — это стремительный, форсированный переход многих процессов в онлайн, причем это касается разных сфер жизни, не только бизнеса. На какой-то период фактически вся жизнь человека сконцентрировалась на экране смартфона. Те компании, у которых уже была IT- и онлайн-инфраструктура, смогли быстро перестроиться и пережить период ограничений с наименьшими потерями. Некоторые бизнесы, безусловно, выиграли и показали кратный рост, например сферы логистики, курьерской доставки, онлайн-продаж и т.д. Важно отметить, что в ходе пандемического кризиса онлайн-сервисами и онлайн-покупками стали пользоваться даже те, кто раньше не имел такого опыта, среди них и люди старшего поколения. По оценкам экспертов, в онлайн пришли до 10 млн новых покупателей. Многие из них оценили удобство дистанционных сервисов и вряд ли полностью вернутся в офлайн. Такая трансформация является серьезным вызовом для розничного бизнеса, которому также необходимо перестраиваться, поскольку онлайн определит вектор развития компаний на ближайшие годы. Пандемический кризис подтолкнул игроков к корректировке стратегий развития и ускорил многие процессы изменений, которые стартовали ранее».

Денис Иванов, основатель группы «Рестораны Дениса Иванова»:

«Навсегда изменилось в нашем сознании представление об этом мире. Появились разочарование и удивление — насколько и он, и человеческая жизнь оказались хрупкими. Мы осознали невозможность противостоять какому-то вирусу, в 2020 году мы не смогли справиться с этой проблемой. Также разрушено представление о том, что мир управляется здравым смыслом, — мы увидели, как в одночасье можно лишить всех нас свободы передвижения, закрыть по домам, и мы будем бессильны. Этот год навсегда изменил наше представление о работе, появилось такое понятие, как „удаленка“, также появилось ощущение, что очень многие отрасли экономики или профессии могут быть потеряны в определенных обстоятельствах в одночасье. Мы также начали гораздо лучше представлять необходимость диверсификации бизнеса, понимать, что точно нельзя делать ставку только на один сегмент, где ты профессионал. Так получилось со многими профессиями и специальностями — от спортсменов до музыкантов. Эти люди в 2020-м лишились всего, к чему стремились и на что копили всю жизнь.

Одним из самых невероятных открытий, помимо диджитализации и ухода в онлайн, в 2020-м стало понимание того, что необязательно встречаться с людьми лично, можно общаться в сети, это же касается образования.

С другой стороны, есть и очень важные позитивные моменты: люди, оказавшиеся в изоляции от внешнего мира, за „железным занавесом“, начали больше изучать свою страну. Так произошло не только в России, но и, например, в Японии. Это также стало стимулом для властей развивать сервис и внутренний туризм, отрасль гостеприимства в целом. Но при этом пока рано делать выводы, у любого сложного года есть послевкусие. „Урожай“ этого года мы почувствуем только в следующем. Будем делать выводы в 2021-м».

Владимир Шапоренко, генеральный директор банка «Левобережный» (ПАО):

«Пандемия уходящего года поменяла наше отношение к жизни, но именно наше, то есть людей, живущих в настоящее время. Поменял его и я: понял, насколько все в этом мире хрупко. Мы живем, строим планы, мол, сейчас заработаем, потом потратим на себя, на семью и будем счастливыми. Как само собой разумеющееся покупаем вещи, машины, квартиры, дома. Думаем, что познали законы экономики и понимаем, что происходит и будет происходить: куда пойдет нефть, доллар, ВВП… Но в это время кто-то где-то уже съел летучую мышь — и все планы и прогнозы превращаются в иллюзии, а мир меняется на глазах. А ведь вирус мог бы иметь и более высокую летальность — последствия для всего человечества были бы катастрофичны, и наступили бы они практически молниеносно. Не помог бы и полный локдаун, даже если его успели бы ввести.

Так что я радуюсь, что нас — все человечество — по-легкому предупредили. Локдаун оказался не слишком продолжительным, и мы из него достаточно быстро вышли, экономика сразу начала как-то оживать. Я считаю, что нам была дана возможность усвоить нелегкий, но полезный урок, и мы научились работать в проблемных условиях.

Но главное — пришло осознание того, что наша жизнь очень хрупка. Ее надо любить и ценить».

Директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис:

«Год был для нас необычным, и главное, что он был необычным для всего мира, потому что подобная пандемия встретилась в моей жизни впервые. Думаю, то, что сейчас происходит, не происходило даже в самые черные времена. Суперпозитивного не произошло. Конечно, пандемия затронула работу театра, зрители сидят в масках, такого никогда не было. Но мы продолжаем движение вперед, надеюсь, что такая ситуация не затянется надолго».

И.о. генерального директора ООО «Сибирское стекло» Антон Мор:

«Несмотря на требования соблюдать социальную дистанцию и работать на удаленке, мы сблизились, стали сильнее и продуктивнее, раскрыв новые возможности команды. А, кроме того, научились ценить свое и чужое время. Главное, у нас не изменилось понимание успеха. Да, конъюнктура рынков разная, и сейчас многие компании считают хорошим результатом возврат к докризисному уровню. Но на бизнесе наших клиентов — предприятий пищевой промышленности — локдаун и последствия антиковидных мер отразились в меньшей степени, чем на других отраслях».

Заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова:

«Этот год — вызов. Когда мы встречаемся с какими-то проблемами, нужно искать новые решения. Также год показал, какие руководители могут работать в новых условиях и готовы ради спорта и культуры переделывать себя, чтобы продолжать развитие, а кто сложил ручки и ждал. Очень много было личностных открытий — в людях, в том, что происходило вокруг. Лично меня порадовало волонтерское движение города — они помогали врачам, приносили продукты пожилым людям. Для меня это показатель того, что я не разочаровалась в новосибирцах. Можно иметь деньги и технологии, но если нет людей, готовых прийти к тебе на помощь, то у тебя не будет ничего».

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило:

«Несмотря на то, что год был тяжелым, мы не остановили ни один проект – строили павильоны, получили несколько видов новых животных. Год был продуктивный. Он научил дисциплине с точки зрения безопасности здоровья — когда ты в ответе не только за себя и своих близких, но и за всех сотрудников зоопарка. Нужно следить, чтобы все соблюдали необходимые меры».

Михаил Швецов, генеральный менеджер отеля Mirotel Novosibirsk:

«2020 год нам показал, что значит быть гибкими. Мы думали, что достаточно хороши в этом, но пришлось подстраиваться под новые условия: клиентов, труда, организации производства услуг в новых реалиях, бизнес-процессов. Мы стали работать быстрее. Уходящий год навсегда изменил наше отношение к инновациям. Теперь мы их внедряем в разы больше».

Алексей Красовский, учредитель компании федеральной сети магазинов «Посуда центр»:

«Изменилось стереотипное восприятие сложившегося жизненного уклада: то, что ранее казалось невозможным, недопустимым, разбилось об обстоятельства, с которыми мы столкнулись в 2020 году. Лично мой бонус — я провел больше времени с семьей! Ну а в целом этот год можно назвать годом обновления».

Константин Скотников, художник:

«Итоги года могли бы быть веселее, действеннее, динамичнее и энергичнее. Но, к сожалению, прямо или косвенно, пандемия и карантин внесли свои коррективы. Стало меньше общения, перемещений, и действий. Конечно, некоторые изменения были неприятными. Например, непонятные поправки в Конституцию, общественные волнения в Хабаровске и Минске. Тут очень много поводов для ментального возмущения. С другой стороны, за этот год я навсегда изжил неуверенность и недоверие в себе. Этот год практически поставил точку над всеми сомнениями».

Наталья Сухарева, соучредитель сети центров семейной медицины «Здравица»:

«Этот год изменил отношение к онлайн-общению. Оно стало нормой там, где только начиналось, и возможным там, где казалось невозможным. Управленческую команду этот год сплотил и ускорил, а вот остальных сотрудников, скорее, разъединил, и это требует создания новых форматов взаимодействия, чтобы не оставаться в изоляции там, где можно и нужно найти способы общаться. Год помог нам более четко увидеть свою стратегию, и за это мы ему благодарны».

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло:

«У нас был непростой, точнее, сложный и тяжелый год. Мы все прекрасно понимаем, что и следующий год будет непростой. Очень хотелось бы, чтобы он был не таким тяжелым, как этот. В этом году мы переоценили очень многое для себя, когда поняли, что уходят близкие и друзья из-за пандемии коронавируса. Хочу пожелать всем нам здоровья. Это сегодня не обыденное поздравление, а выработанное этим годом. Всем нам любви и благополучия, мирного неба над головой. А все остальное мы с вами сделаем и поборем эту болезнь, коронавирус, справимся со всеми задачами, которые перед нами стоят».

Илья Николаев