В России количество заболевших COVID-19 за сутки сокращается четвертый день подряд

За последние сутки в России зарегистрировано 26 513 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на 1,81% меньше, чем накануне,— 27 002. Рекордное число заразившихся за сутки было 24 декабря — 29 935. Общее число заболевших достигло 3 131 550.

Умерли за последние сутки 599 человек, накануне — 562 (+6,58%). Общее число скончавшихся из-за коронавируса достигло 56 426. Выздоровели 29 235 человек, за все время — 2 525 418.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 5105 (всего 803 203),

Санкт-Петербург — 3764 (238 366),

Московская область — 1608 (153 843),

Нижегородская область — 503 (69 314),

Свердловская область — 406 (58 188).

Больше всего умерших за сутки:

Санкт-Петербург — 78 человек (всего 7610),

Москва — 72 (11 136),

Ростовская область — 27 (2033).

Россия находится на четвертом месте по числу зараженных коронавирусом в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первые три места занимают США (19,5 млн), Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,6 млн). По числу умерших Россия занимает восьмое место.

В России ранее стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Пока сделать прививку могут только люди из определенных групп риска, но список будет расширяться. Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне заявил, что сделавшие прививку смогут получить паспорт привившегося через сайт «Госуслуги».

Подробности — в материале “Ъ FM” «Вакцинацию внесут в паспорта».