Серийные поставки ракет «Циркон» начнутся в 2022 году

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут серийно поставлять в российскую армию в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. По его словам, в нынешнем году было проведено несколько успешных пусков.

«Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка»,— заявил господин Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Ранее источник ТАСС сообщил, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в 2021 году. В ходе всех испытаний будет выполнено не менее семи пусков.

На большой пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия активно занимается военными разработками. В частности, почти завершена работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Подробнее о пресс-конференции — в материале “Ъ” «Неопровержимые рассказательства».