Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность 79%

Вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, показала эффективность 79,34%. Результат основан на промежуточном анализе данных клинических испытаний третьей фазы.

«Инактивированная вакцина против коронавируса, разработанная пекинской Sinopharm CNBG, показала безопасность после вакцинации... Защитный эффект вакцины против Covid-19 составляет 79,34%»,— сообщил Пекинский институт биологических продуктов, «дочка» Sinopharm (цитата по AFP).

Ранее китайская вакцина от COVID-19 получила первое одобрение от иностранного государства — ОАЭ. Власти этой страны заявили, что удовлетворены предварительными результатами третьей фазы клинических испытаний.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 82 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли за время пандемии 1,79 млн человек, выздоровели 46,3 млн.

О всемирной гонке вакцин читайте в материале “Ъ” «А дальше ковидно будет».