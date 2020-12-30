Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к условиям труда

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о новых санитарных требованиях к условиям труда. Новые нормы вступят в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 2027 года.

Новые правила предусматривают организацию рабочего пространства для сотрудников, условий рабочего процесса, а также проведение необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. Отдельный пункт документа касается условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка. Требования будут обязательными для юридических лиц и ИП.

Также с 1 января вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания. В рамках механизма «регуляторной гильотины» Роспотребнадзор отменил устаревшие положения. В итоге количество таких требований сократилось в пять раз.

О том, какие еще законодательные изменения ждут россиян в январе 2021 года,— в подборке “Ъ”.