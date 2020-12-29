Радий Хабиров заявил, что транспортная реформа «бьет» по его самолюбию

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что история с транспортной реформой в Уфе «бьет» по его самолюбию. «Я уже, честно говоря, в какой-то момент сказал: „Зря я начал эту историю“», – признался господин Хабиров на пресс-конференции.

Журналисты попросили главу прокомментировать предписание республиканского УФАС, которое нашло в действиях администрации Уфы нарушение конкуренции, выразившееся в планируемой и частично реализованной отмене маршрутов с нерегулируемым тарифом пассажирских перевозок, а также в изменении вида тарифа с нерегулируемого на регулируемый. «Я уважаю позицию ФАС, но у нас есть свое правовое видение развития транспортной реформы», – заявил Радий Хабиров. По его словам, власти идут правильным путем. Однако глава признал, что быстро решить транспортную проблему за год-два не получилось: «не смогли где-то дожать, где-то убедить наших частных перевозчиков» использовать контрольно-кассовые аппараты, карту «Алга», соблюдать график движения. «Мои коллеги обещают, что в 2021 году мы там наведем относительный порядок», – сообщил господин Хабиров.

Так называемая транспортная реформа началась в конце 2018 года.

Влада Шипилова