Россия и Турция отложили разногласия на следующий год

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во вторник провели в Сочи переговоры, на которых подвели итоги уходящего года и построили планы на следующий. В ходе публичной части встречи и на пресс-конференции министры не акцентировали внимание на разногласиях между странами, напротив, они говорили об «абсолютно единых позициях» по ключевым вопросам. Звучала и тема противодействия США, которые, как напомнили господа Лавров и Чавушоглу, используют «нелегитимные санкции» и «применяют методы недобросовестной, нечестной конкуренции».

Список тем, которые Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили во вторник, был велик. Но эти темы объединяло одно: по каждой из них Москва и Анкара выступают как главные внешние игроки, не позволяющие кому-то другому контролировать ситуацию. Речь идет о Сирии, Ливии, и, пожалуй, самом громком внешнеполитическом конфликте 2020 года — Нагорном Карабахе.

В первую очередь Сергей Лавров на пресс-конференции упомянул о Сирии, заострив внимание на необходимости выполнения договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу. Напомним, что в феврале Россия и Турция чуть не оказались втянуты в прямое противостояние в Сирии, но в итоге смогли договориться о прекращении огня в этом районе. Однако часть поставленных руководством двух стран задач до сих пор не выполнена. «Мы бы хотели, чтобы это происходило быстрее»,— сказал Сергей Лавров. Речь в первую очередь о создании коридора безопасности южнее трассы М4.

О еще одной договоренности президентов РФ и Турции по Сирии, касающейся курдов, ни Сергей Лавров, ни его турецкий коллега публично не упомянули, хотя именно этот вопрос требует сейчас внимания обеих сторон.

Напомним, что накануне стало известно о размещении российской полиции в районе населенного пункта Айн-Иса на границе с созданной осенью прошлого года турецкой буферной зоной на севере Сирии. С ноября там не прекращаются бои между протурецкими силами и курдскими «Отрядами народной самообороны», которые Анкара причисляет к террористам. Турция требует их ухода из Айн-Исы, в противном случае она угрожает новой военной операцией в Сирии. Москва готова предотвратить военные действия, но при условии, что курды передадут эту территорию под контроль Дамаска. В любом случае российский и турецкий министры решили не выносить на публику свои разногласия по этому и другим вопросам.

Вместо этого господин Чавушоглу решил сделать своему собеседнику комплимент. «Мы поддерживаем инициативу по принятию новой конституции Сирии. Мы видим результаты усилий Российской Федерации в настоящее время»,— сказал он, хотя почти наверняка и в этом вопросе позиции Москвы и Анкары не будут совпадать целому ряду пунктов.

Что же касается Ливии, то, по словам Сергея Лаврова, стороны «договорились продолжать всемерно способствовать нормализации обстановки через всеохватный межливийский диалог с участием всех ключевых политических сил и представителей всех трех исторических регионов» страны.

Определенные успехи, по его словам, есть уже сейчас. «На самом деле ситуация весьма и весьма серьезная. Не так давно на юге были некоторые инциденты в нарушение договоренности о прекращении огня,— напомнил господин Лавров.— Но с тех пор ситуация в целом стабилизировалась, и в основном летние договоренности соблюдаются. Этому всячески надо способствовать, надо делать все, чтобы консолидировать эту договоренность, в том числе через поддержку созданного сторонами военного комитета "5+5"». Кроме того, российская сторона выразила готовность содействовать в урегулировании кипрской проблематики и других проблем Средиземноморья, а Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара и Москва намерены укреплять сотрудничество по региональным вопросам.

Разногласия Москвы и Анкары по Нагорному Карабаху тоже остались за кадром, хотя в их существовании сомневаться не приходится. «Наше общее мнение заключается также в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион. Здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единые позиции»,— лишь сказал Сергей Лавров, добавив, что приветствует «стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств».

В 2021 году поле для взаимодействия России и Турции в этом регионе расширится — уже в январе, по данным турецкого телеканала NTV, в Агдамском районе Азербайджана должен заработать российско-турецкий совместный центр контроля за перемирием. На пресс-конференции точных дат не назвали, однако, по словам господина Лаврова, сейчас «происходит процесс его (центра.— “Ъ”) активного развертывания». «Мы должны мобилизовать все наши возможности по укреплению и увеличению доверия, тогда мы сможем установить прочный мир и, таким образом, нормализовать отношения между странами»,— вторил ему господин Чавушоглу.

Министры дали понять, что России и Турции есть о чем поговорить и кроме всевозможных военных конфликтов.

Так, по словам Мевлюта Чавушоглу, турецкое правительство сейчас обсуждает вопрос о совместном с Россией производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом в Анкаре, как следовало из выступления, недовольны тем, что, хотя для россиян въезд в Турцию едва ли не самый свободный, турецким гражданам после инцидента со сбитым в Сирии в 2015 году российским Су-24 так и не разрешили въезжать в РФ без визы.

Противник у Москвы и Анкары, мешающий достижению их целей, как следовало из выступлений министров, тоже один — это США и коллективный Запад.

«Наши отношения обрели стратегическое значение задолго до того, как Запад стал грозить и вводить свои нелегитимные односторонние санкции»,— сказал Сергей Лавров, имея в виду санкции против Анкары за покупку российских комплексов С-400. По его мнению, Запад «хочет применять методы недобросовестной, нечестной конкуренции во всех областях, будь то экономика, энергетика, военно-техническое сотрудничество или другая сфера».

«Не важно, в какой степени введение санкций в военно-технической сфере повлияет на нашу оборонную промышленность,— поддержал настрой российского коллеги Мевлют Чавушоглу.— Важно, что подобные решения являются неправильными, агрессией против суверенных прав нашей страны. Мы не откажемся от своих действий из-за санкций. Мы против любых санкций в отношении любой страны».

Кирилл Кривошеев, Марианна Беленькая