Банки заработали рекордные $125 млрд на комиссионных

В 2020 году банки заработали на комиссиях рекордные $124,5 млрд благодаря повышенной волатильности на рынке акций и росту долгового рынка. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные исследователей из Refinitiv.

«Этот год стал очень насыщенным как для рынка облигаций, так и для рынка акций,— цитирует FT аналитика британского Barclays Джейсона Голдберга.— Подъем в этом году произошел на фоне того, как компании обратились на рынки капитала для укрепления своих балансов перед лицом неопределенности, вызванной пандемией».

По подсчетам Refinitiv, в этом году компании разместили облигации и другие долговые обязательства на рекордные $5 трлн. Активность на долговом рынке позволила банкам, участвовавшим в размещении облигаций и привлечении займов, заработать только на комиссиях от этой деятельности $43 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее. Кроме того, всплеск первичных размещений акций во второй половине года также сыграл на руку банкам-организаторам — их комиссии за проведение IPO выросли на 90%, до $13 млрд, что является рекордом с 2000 года.

Ранее также стало известно, что в этом году западные инвестбанки рекордно заработают на сделках с китайскими ценными бумагами. По подсчетам Dealogic, с начала года подобные комиссии инвестбанков, не базирующихся в Китае, за 11 месяцев года уже выросли на 113% по сравнению с прошлым годом и достигли $1,73 млрд, так что за год в целом скорее всего будет побит рекорд 2010 года ($1,77 млрд).

Евгений Хвостик