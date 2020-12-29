«На простор в недорогих вариантах рассчитывать не приходится»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие недорогие лоты представлены на рынке.

Стремительный рост цен на московскую недвижимость — одна из главных тем этого года, особенно второго полугодия. Некоторые жилые новостройки стали на несколько десятков процентов дороже. И тем не менее относительно недорогие квартиры стоимостью до 5 млн руб. на рынке еще можно найти. На простор в таких вариантах рассчитывать, очевидно, не приходится.

По данным аналитиков компании «БЕСТ-Новострой», не менее восьми жилых проектов предлагают квартиры стоимостью до 5 млн руб. А минимальный бюджет предложения начинается с 3,9 млн руб. При этом пять из восьми этих новостроек располагаются на столичных территориях за пределами МКАД. Большинство реализуемых девелоперами квартир в бюджете до 5 млн руб. — студии. Минимальная площадь может быть от 14,5 кв. м.

Выбор столичных объектов с апартаментами стоимостью менее 5 млн руб. ненамного шире, чем квартир. Сейчас в реализации — 11 комплексов, в которых стоимость лота начинается с 2,5 млн руб. А самый компактный лот еще меньше, чем жилая студия — от 11,5 м.

С выбором вторичных квартир с ценой в пределах 5 млн руб. ситуация обстоит намного сложнее. Немалую долю экспозиции составляют все те же апартаменты, вышедшие на вторичный рынок. Другое привлекательное, на первый взгляд, предложение — микростудии со свежим ремонтом. Но если внимательно изучить эти объекты, то можно выяснить, что продавец ведет расчет только наличными.

И чаще всего такие объекты оказываются частью бывших трех- или четырехкомнатные квартир, перепланировку которых узаконить будет невозможно из-за переноса коммуникаций и мокрых зон.