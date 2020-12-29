Правообладателям умерят аппетит

Минобрнауки предлагает изменить расчет компенсаций за нарушения прав на товарные знаки. В Гражданском кодексе предлагается закрепить для судов возможность снижать компенсацию, которую потребовал истец. Это облегчит защиту по таким искам для ответчиков, а вот правообладателям, наоборот, усложнит жизнь, уверены эксперты.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 29 декабря рассмотрит законопроект Минобрнауки об изменении расчета компенсаций за нарушение прав на товарный знак, рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. В пресс-службе Минобрнауки оперативно на запрос не ответили.

Из проекта поправок к Гражданскому кодексу, с которым ознакомился “Ъ”, следует, что суды при рассмотрении дел смогут снижать размер запрошенной истцом компенсации «в зависимости от характера нарушения и других обстоятельств дела».

При этом компенсация не сможет составлять менее стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или стоимости права его использования.

Согласно пояснительной записке, проект призван исключить возможность применения «явно несправедливых» санкций, не соразмерных допущенному нарушению или многократно превышающих размер причиненных правообладателю убытков.

Сейчас при нарушении интеллектуальных прав правообладатель может в суде потребовать возместить убытки либо выплатить компенсацию, которая рассчитывается тремя способами: в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., в двукратном размере стоимости нелегальных товаров или двукратном размере стоимости прав на товарный знак.

Обычно истцы включают в иск максимально возможные требования. Например, 6 апреля “Ъ” сообщал о споре по поводу журнала «Теленеделя», в котором прежний издатель, указывая на свои права на товарный знак, потребовал с нынешнего компенсацию в 12,5 млрд руб., рассчитав двукратную стоимость тиражей, выпущенных за три года.

Это уже вторая попытка внести подобный законопроект: похожий документ о снижении компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность был внесен правительством в Госдуму еще в июне 2017 года, но так и не был принят, напоминает зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Оба законопроекта, указывает он, опираются на постановление Конституционного суда РФ от 13 декабря 2016 года, признавшее, что суды могут снижать размер запрашиваемых компенсаций.

Таким образом, суды и сейчас могут снижать компенсации, но в этом вопросе нет единообразия, поясняет господин Семенов. «Сейчас в каждом иске по умолчанию ставят максимально возможную компенсацию, даже в случаях, когда это первое нарушение. То есть ничего не подозревающий индивидуальный предприниматель может продать дисков с нелегальной музыкой за 300 руб. и получить иск на 1 млн руб. Каждый раз при запрошенной несоразмерной компенсации ответчик вынужден доказывать, почему она несоразмерна»,— уточняет эксперт.

В законопроекте стоит четко сформулировать критерии снижения компенсации, считает руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Если же таких критериев не будет, «это не тот закон, которого ждет рынок», категоричен юрист.

Для ответчиков по искам предлагаемые поправки могут стать спасением от злоупотребления правообладателями, говорит советник юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова. А вот для истцов ситуация, наоборот, может осложниться, считает управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

«На мой взгляд, изменения облегчат жизнь потенциальным нарушителям, так как у них появится возможность ссылаться на новые положения и требовать от суда снижения компенсации. Безусловно, правообладатели не будут рады таким изменениям. Добиться от судов взыскания в двойном размере стоимости товара и так было непросто»,— сетует он.

Законопроект однозначно не выгоден правообладателям, согласна ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева, так как до сих пор при взыскании компенсации они не обязаны доказывать размер убытков.

Валерия Лебедева