УФАС сняло вопросы относительно участка «Садового кольца»

Управление ФАС по Башкирии пересмотрело свои решения о предоставлении земельных участков застройщику ГК «Садовое кольцо». В конце ноября УФАС вынесло предупреждение мэрии Уфы и министерству строительства и архитектуры республики о нарушении закона «О защите конкуренции» при выделении участка в аренду под строительство жилого комплекса Tau House. В антимонопольном ведомстве указали на то, что собственники смежных земельных участков не были уведомлены о проведении общественных обсуждений, а застройщик не подтвердил опыт работы. После того, как мэрия и минстрой провели несколько совместных консультаций с участием УФАС и направили ряд дополнительных документов, в антимонопольном ведомстве сообщили, что предупреждения «формально исполнены» и застройщик может продолжать работы на участке.

ООО «Специализированный застройщик “Садовое кольцо Уфа”» (входит в девелоперскую группу «Садовое кольцо» предпринимателя Сергея Колунова) продолжает работы на земельном участке площадью 3,6 га на улице Лесотехникума, где компания планирует построить жилой комплекс Tau House. В конце ноября УФАС Башкирии по результатам проверки республиканской прокуратуры вынесло два предупреждения мэрии Уфы и министерству строительства и архитектуры республики о выделении участка с нарушением ФЗ «О защите конкуренции». 24 и 28 декабря ведомство официально уведомило администрацию и минстрой о том, что «признаки нарушения антимонопольного законодательства были устранены», в связи с чем предупреждения считаются «формально исполненными».

В первом предупреждении, вынесенном башкирским УФАС 26 ноября, отмечалось, что общественные обсуждения об изменении вида разрешенного использования были проведены с нарушениями. В частности, по мнению УФАС, организатор обсуждений уведомил собственников смежных земельных участков спустя десять рабочих дней после поступления заявления об изменения разрешенного строительства, тогда как по закону на это отводится максимум семь дней. В антимонопольной службе посчитали, что общественные обсуждения прошли с нарушениями, а, значит, договор аренды между мэрией и «Садовым кольцом» является ничтожным.

После получения дополнительных подтверждений, 24 декабря УФАС официально уведомила администрацию города о том, что не имеет сомнений в законности проведенных обсуждений. Как следует из документа, мэрия Уфы собрала письма от правообладателей смежных участков, которые сообщили, что «не имеют замечаний и предложений и не считают, что их права и интересы затронуты при проведении общественных обсуждений».

Второе предупреждение касалось подтверждения опыта работы подмосковного застройщика. По закону, чтобы участвовать в масштабном инвестиционном проекте (МИП), у застройщика должны быть завершены проекты не менее чем на 10 тыс. кв. м. «Садовое кольцо» предоставило в минстрой Башкирии справку и разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства жилого дома в подмосковном Красногорске на 40,2 тыс. кв.м. Однако в башкирской прокуратуре выяснили, что компания не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию в министерство жилищной политики Московской области. Застройщику было предложено вернуть участок в собственность уфимского муниципалитета.

28 декабря УФАС уведомило минстрой, что получило и рассмотрело разъяснения министерства об участии «Садового кольца» в строительных проектах и считает опыт застройщика соответствующим закону.

В ГК «Садовое кольцо» изначально заявляли, что, «возможно, имеет место расхождение в трактовке норм закона». По словам управляющего партнера ГК «Садовое кольцо» Михаила Фельдмана, многоквартирный дом в Красногорске был введен в эксплуатацию, но не было завершено благоустройство. Из-за этого башкирское УФАС посчитало объект незавершенным, предположил господин Фельдман.

Жилой комплекс Tau House, по проекту застройщика, будет состоять из 12 секций высотой от семи до 32 этажей общей жилой площадью 80 тыс. кв. м. Участок под строительство «Садовое кольцо» получило в мае этого года в десятилетнюю аренду. По соглашению с республикой, не менее 10% квартир в Tau House застройщик обязан передать обманутым дольщикам ООО «Артемида», ООО «Регион-сервис», ООО «Дина трейд» и других. Сдача ЖК в эксплуатацию запланирована на 2025 год.

ЖК «Tau House» ООО Специализированный застройщик «Садовое кольцо Уфа». Декларация на сайте https://tauhouse.ru