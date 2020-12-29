Шторм Белла помог Великобритании поставить рекорд выработки электроэнергии ветряными установками

26 декабря более половины суточной нормы электроэнергии, потребляемой Великобританией, было выработано с помощью ветряных энергетических установок. Как сообщила исследовательская компания Drax Electric, впервые в истории ветряные установки выработали 50,67% суточного объема электроэнергии в стране. Отчасти это получилось благодаря шторму Белла, который 25 декабря обрушился на побережье Великобритании, принеся с собой ветры, скорость которых временами достигала 110 км/ч.

В целом 2020 год эксперты называют самым «зеленым» для Великобритании, так как доля использования газа и угля для производства электроэнергии стабильно сокращается, что особенно стало заметно в условиях пандемии. По данным британского оператора системы передачи электроэнергии National Grid, за год, по 21 декабря, электростанции на газе и угле выработали 36% всего объема электроэнергии. Годом ранее их доля составляла 46%. В то же время на долю ветряных и солнечных электростанций пришлось в текущем году 29% выработанной электроэнергии, а в прошлом — 23%. Как сообщает The Guardian, расширение доли возобновляемых энергоресурсов привело к тому, что ключевой показатель интенсивности выброса углеродов британской электроэнергетики снизился до рекордно низкой отметки в 181 г диоксида углерода на киловатт в час электроэнергии. В прошлом году он составлял 215 г, а в 2018 году — 248 г.

Алена Миклашевская