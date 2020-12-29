С бывшего руководства орловского ПАТП-1 и городской администрации требуют более 50 млн рублей

Конкурсный управляющий МУП «Автотранспортное предприятия №1 города Орла» (ПАТП-1) Сергей Саврасов подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших директоров МУПа Виктора Павлюка, Андрея Митина, а также собственника – администрацию Орла о взыскании солидарно 50,1 млн руб. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего.

Конкурсное производство на ПАТП-1 введено в ноябре 2017 года. Областным и городским властям так и не удалось вывести предприятие из банкротства. Незалоговое имущество компании уже пытались реализовать единым лотом за 127,67 млн руб., но покупателей на него так и не нашлось.

Зачем Курску понадобился единый оператор транспорта, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова