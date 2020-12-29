Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в связи с пандемией

Мир преодолел еще не все проблемы, связанные с пандемией COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди будущих вызовов — новые штаммы коронавируса.

«На этой неделе исполняется год, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной. О них сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Уханя»,— отметил глава ВОЗ на пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter. «В следующем году будут трудности и новые вызовы, например новые варианты COVID-19»,— сказал господин Гебрейесус.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 81,26 млн заразившихся коронавирусом, умерли за время пандемии 1,77 млн человек, выздоровели 45,97 млн.

На первом месте по числу заболевших — США (19,3 млн человек), за ними идут Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн). Россия занимает четвертое место по числу заразившихся (3 млн) и девятое по количеству умерших (54,5 тыс.).

О ситуации со смертностью в России — в материале “Ъ” «Заразительные итоги года».