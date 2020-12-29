Российская военная полиция прибыла на наблюдательный пост в Айн-Исе на севере Сирии

Рота российской военной полиции присоединилась к работе наблюдательного поста в городе Айн-Иса в провинции Ракка Сирии. Ранее сирийские военные сами удерживали этот пост и подвергались обстрелам. Они утверждают, что с приходом российских военных ситуация нормализовалась.

Командир взвода сирийской армии с наблюдательного поста у Айн-Исе Усам Ахмад сообщил журналистам, что задача поста — «не допустить прорыва боевиков в сторону города» и следить за трассой М4. «С приходом российских военных нам стало гораздо легче, ситуация наконец нормализовалась»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Бои в провинции Ракка не прекращаются с начала декабря. Накануне Россия официально заявила о размещении дополнительных подразделений военной полиции в районе Айн-Исы. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечал нестабильную обстановку и взаимные обстрелы в этом районе. Военные России приостановили сопровождение машин на трассе М4 в Сирии из-за эскалации. Источник агентства SANA 28 декабря сообщил, что турецкая армия и подконтрольные ей формирования открыли артиллерийский огонь по окраине города Айн-Иса.

Подробнее об обострении ситуации — в материале “Ъ” «Россия прикрыла курдов».