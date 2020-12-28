SANA: Турция открыла артиллерийский огонь по поселениям на севере Сирии

Турецкая армия и подконтрольные ей формирования открыли артиллерийский огонь по окраине города Айн-Иса в провинции Ракка, сообщил источник сирийского госагентства SANA. Накануне Россия нарастила в районе этого населенного пункта группировку военной полиции. Кроме того, Турция якобы ведет обстрелы по поселениям к востоку от Рас эль-Айн в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны.

По данным SANA, под атакой оказались жилые кварталы нескольких населенных пунктов. Военные России приостановили сопровождение машин на трассе М4 в Сирии из-за эскалации обстановки в районе Айн-Иса, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Бои в провинции Ракка не прекращаются с начала декабря. Накануне Россия официально заявила о размещении дополнительных подразделения военной полиции в районе Айн-Исы. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечал нестабильную обстановку и взаимные обстрелы в этом районе.

Подробнее об обострении ситуации — в материале “Ъ” «Россия прикрыла курдов».