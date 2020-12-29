Склады стали самостоятельнее

Складские помещения альтернативных форматов переживают кризис легче, чем остальные рынки коммерческой недвижимости. Объем площадей self-storage за год в Московском регионе вырос почти на 6%, а число контейнерных площадок для хранения выросло сразу на 44%. Спрос в сегменте поддержали предприниматели, свернувшие бизнес до лучших времен и уехавшие из Москвы специалисты.

Общая площадь складов self-storage в Москве по итогам года достигла 199 тыс. кв. м, увеличившись на 5,9% относительно аналогичного показателя прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании Knight Frank и Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ). За уходящий год на рынок, по расчетам аналитиков, суммарно вышло восемь новых проектов, сейчас в Москве в общей сложности работают 76 складов self-storage. Резкий рост при этом наблюдался в смежном сегменте: за год было открыто 169 новых площадок контейнерного хранения, а их общее число за год увеличилось сразу на 44%.

Формат self-storage развивается на российском рынке сравнительно недавно. Эти помещения находятся на окраине города и ориентированы в большей степени на физических, а не юридических лиц. По оценкам АКИХ, в этом году их доля достигла 81,9% в общей структуре арендаторов, годом ранее это значение составляло 76,6%. Средний размер арендопригодной площади self-storage оценивается в 1,5 тыс. кв. м. Тарифы на хранение в этом году находятся в диапазоне 1,62–1,98 тыс. руб. за кв. м. Годом ранее значения были немного ниже: 1,5–1,95 тыс. руб. за кв. м.

В АКИХ объясняют, что сегмент self-storage пострадал от кризиса в целом меньше, чем классические склады: в период весенних ограничений он получил дополнительный спрос за счет людей, которые уезжали из города, отказываясь от арендуемого жилья, но пока не планировали перевозить имущество.

Площадки для контейнерного хранения — участки под открытым небом, где в аренду предлагаются площади в морских контейнерах. Они предполагают наличие охраны и в некоторых случаях системы видеонаблюдения. В АКИХ поясняют, что этот формат традиционно предполагает низкий порог входа, но удачную локацию можно определить только опытным путем. Из-за этого такие проекты появляются и закрываются стихийно.

В этом году, по мнению ассоциации, рост спроса на контейнерные площадки поддержало прекращение деятельности со стороны объектов малого бизнеса: предприниматели сворачивались до лучших времен и искали возможность сохранить имущество. Аренда склада на контейнерной площадке, по расчетам АКИХ, сейчас в среднем на 30% ниже, чем в формате self-storage.

Президент ассоциации Дмитрий Майер ждет дальнейшего развития формата как раз за счет проектов с низким бюджетом: массовое открытие контейнерных площадок и освоение непрофильных помещений под складские услуги с низким качеством.

Но в общем объеме складских мощностей новые форматы продолжают играть незначительную роль: согласно оценкам директора департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константина Фомиченко, суммарно на рынке Московского региона сейчас 16 млн кв. м. В этом году в эксплуатацию было введено 850 тыс. кв. м, это на 13% меньше, чем в прошлом году.

Александра Мерцалова