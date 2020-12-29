От деревень останется мокрое место

“Ъ-Черноземье” стали известны подробности возможного создания второй очереди Курского водохранилища, которое, по замыслу властей, должно обеспечить областной центр чистой водой. После создания водохранилища в 2015 году оно оказалось слишком мелководным, и, чтобы обеспечить его нормальное функционирование, нужно поднять уровень воды. Это потребует вложения 3,75 млрд руб. и расселения 12 населенных пунктов. Ученые считают, что вода останется грязной, а в случае прорыва плотины затопить может «половину города».

Первые детали проекта второй очереди водохранилища губернатор Роман Старовойт представил 24 декабря в рамках «открытого разговора» с курянами. Комментируя напоминание жителя региона о том, что власти обещали «построить Курское море, которое станет местом отдыха», господин Старовойт пояснил: «Это основной и единственный источник воды (для Курска.— “Ъ-Черноземье”). Работы были брошены в 2015 году. Мы планируем сделать проект в 2021 году. И будем претендовать на федеральное финансирование второй очереди работ — 3,5 млрд руб.». По его словам, реализация проекта должна завершиться в 2024 году.

Подробности “Ъ-Черноземье” рассказали в администрации региона. Там пояснили, что водоем нужен для «рационального использования ресурсов рек Тускарь и Сейм для развития промышленности и сельского хозяйства». Необходимость водохранилища была обозначена в 1962 году в «Схеме использования и охраны водных и земельных ресурсов бассейна реки Десны», выполненной Укргипроводхозом. Инициатором проектирования объекта в 1967 году стал Курский облисполком, генеральным проектировщиком остается до сих пор ОКБ института «Гидропроект» имени С.Я. Жука (ныне — АО «Мособлгидропроект»). В 1978 году началось строительство, но впоследствии оно приостановилось, а в 2005-м за счет бюджета региона была подготовлена документация на возведение объекта с нормальным подпорным уровнем (НПУ, наивысшая отметка водной поверхности) 162 м над уровнем моря. Проектировщики советовали сначала наполнить водохранилище до этой отметки, а через четыре-пять лет поднять ее до уровня 165,5 м.

Весной 2015 года водохранилище наполнили водой. Площадь его зеркала составляет 9,5 кв. км, объем воды — 17,7 млн кубометров. Но более половины площади пришлось на мелководья с глубиной до 2 м. Теперь же, пояснили в администрации региона, «для предотвращения дальнейшего зарастания водохранилища» необходимо строительство второй очереди с поднятием уровня воды — так, чтобы на мелководья пришлось не более 15% от площади водной поверхности. До 2025 года уровень воды предстоит поднять до отметки 165,5 м, для чего нужно «подготовить зону затопления водохранилища» и провести мероприятия «по освоению прибрежной территории», а при необходимости также создать инженерную защиту прилегающих объектов. После получения положительного заключения госэкспертизы планируется «подготовка гидроузла» к новому уровню воды.

Проект затронет инфраструктуру и население, предупредили в обладминистрации. При поступлении воды до отметки 165,5 м нужно будет переносить дороги и объекты газоснабжения. Также придется переселять жителей 12 сел Курского и Золотухинского районов — из Каменева, Букреевки, Чурилова, Куркина, Волобуева, Сапогова, Соскова, Никольского, Шумской, Мешкова, Тазова, Жерновца. По подсчетам “Ъ-Черноземье”, совокупно в них зарегистрировано более 4,4 тыс. жителей. Администрация региона уже прорабатывает проект очистки водохранилища от донных отложений; предполагаемая ее стоимость — 59,8 млн руб.

Профессор кафедры физической географии и геоэкологии Курского госуниверситета Михаил Кумани, готовивший заключение по советскому проекту водохранилища, в беседе с “Ъ-Черноземье” назвал работы по созданию водохранилища «бессмыслицей»: «В 1970-х у нас не было своего "моря", как в других городах, и проект продавили через Москву. Ничего хорошего он не приносит — только ухудшает состояние воды в Тускари». При этом для водоснабжения Курска вода из водохранилища непригодна. «Слишком плохое качество. Водоснабжение Курска идет из подземных водоносных горизонтов. Курской АЭС вода тоже не нужна — у нее хватает своей. А строение долины Тускари специфическое: при ее затоплении получатся болота с глубинами меньше трех метров. Да и вопросы отселения не решаются уже 50 лет»,— отметил ученый. Он подчеркнул, что «прорыв неверно спроектированной плотины может привести к затоплению не только набережной Тускари, но и половины Курска».

«Сейчас созданы мелководья, площадь которых доходит до 80%. Сине-зеленые водоросли в Тускари теперь цветут не две-три недели в конце августа, а с мая по октябрь. Велись работы по углублению реки, но подрядчик забирал со дна только песок, который можно продать, а на участках с торфом ничего не изменилось. Последний проект предусматривал строительство плотины с учетом превышения расхода воды через гидроузел в половодье в 10%. Но, если использовать воду только на сельхознужды, 10%-ный расход — это абсурд», — добавил эксперт.

Олег Мухин