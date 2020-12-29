ВТБ и «Интер РАО» подключились к мусорному оператору

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области для утилизации отходов будет создано АО «Невский экологический оператор» с уставным капиталом в 100 млн рублей. Среди соучредителей — правительства двух регионов, а также «дочки» «Интер РАО» и ВТБ. Собеседники “Ъ” называют пост будущего руководителя АО «расстрельной должностью».

Вчера стало известно о подписании губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко распоряжения об участии области в качестве соучредителя в едином «Невском экологическом операторе» — акционерном обществе, участниками которого, помимо Ленобласти, станут правительство Петербурга, а также дочерние структуры ВТБ и «Интер РАО»: ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг» и ООО «Интер РАО — Центр управления закупками». В правительстве Ленобласти уточнили “Ъ”, что уставной капитал будущей компании составит 100 млн рублей: Ленобласти и Петербургу будет принадлежать 25% плюс одна акция, у дочерних компаний ВТБ и «Интер РАО» — по 25% минус одна акция.

По словам собеседников “Ъ”, представлять Смольный в АО, скорее всего, будет комитет по энергетике и инженерному обеспечению. В нем “Ъ” сообщили, что в настоящее время комитет «исполняет техническую функцию по подготовке документов в части создания оператора». «Про дальнейшее участие комитета пока информации нет»,— заявил представитель Смольного, посоветовав дождаться официальной информации от пресс-службы губернатора.

В пресс-службе главы города “Ъ” сообщили, что вопросы завершения создания новой структуры, а также подробности о ее будущем руководителе сейчас находятся «в проработке». О том, что все операционные вопросы находятся в «активной проработке», а проект создания — «на ранней стадии», сказали и в пресс-служба ВТБ. Большей конкретики от соучредителей «Невского экологического оператора» “Ъ” добиться не удалось. Скорее всего, официальная регистрация нового юрлица состоится не ранее следующего года. Заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева предполагает, что только создание территориальной схемы может занять не менее трех-четырех месяцев. «Кроме того, возможны разногласия в деталях у глав двух регионов, а также сложности, связанные с общественными слушаниями, когда площадки для строительства заводов будут публично объявлены»,— добавила госпожа Беляева, уточнив, что реальный старт работы новой компании состоится не ранее осени следующего года.

О планах по созданию единого АО, которое будет участвовать в конкурсе по выбору регионального оператора в Петербурге, занявшись разработкой единой для двух регионов концепции по обращению с отходами, “Ъ” писал в октябре текущего года. Соответствующая идея была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и Минприроды. Пока что остаются открытыми вопросы, станет ли АО единым городским оператором, а также как будут складываться отношения единого оператора с Управляющей компанией по обращению с отходами (УКООЛО), с которой весной 2018 года был подписан десятилетний контракт на 25 млрд рублей. «Одним из вариантов может стать выкуп УКООЛО»,— высказался один из собеседников издания. Директор УКООЛО Николай Хасиев вчера вечером не отвечал на звонки на мобильный телефон.

С 2019 года в Петербурге и Ленобласти должна была стартовать так называемая «мусорная» реформа, включающая в себя передачу функций по вывозу, транспортировке, обработке и хранению отходов региональным операторам. Петербург разбили на северную и южную части и провели два конкурса. Стоимость каждого из десятилетних контрактов составляла 40 млрд рублей. Обладателем двух лотов стало ГУП «МПБО-2», но конкуренты оспорили конкурс — и результаты торгов для южной части города были отменены. Однако регоператор так и не начал работать даже в северной части города: Госдума разрешила продлить переходный период по внедрению «мусорной» реформы на три года для Петербурга, Москвы и Севастополя. Ленобласть в этот список не попала, и региональным оператором по обращению с отходами на ее территории стала Управляющая компания по обращению с отходами (УКООЛО).

Участники рынка высказали “Ъ” мнение о том, что на пост будущего главы АО «вряд ли выстроится очередь, так как это потенциально расстрельная должность». «Будущий кандидат должен быть либо хорошо знакомым со спецификой этой сферы — возможно, даже из другого региона, где мусорная реформа успешно реализуется,— либо человеком из бизнеса, работающим в регионе»,— говорит один собеседников издания. В числе возможных претендентов, которым могли бы предложить возглавить новое юрлицо, назывался нынешний глава департамента Минприроды по обращению с отходами Николай Борисов. В беседе с корреспондентом “Ъ” он заявил, что таких предложений ему не поступало. Также среди кандидатов на роль главы новой структуры упоминался Николай Хасиев.

Мария Кузнецова