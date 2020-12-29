Импортозамещение снижает ставки

С 2021 года Фонд развития промышленности (ФРП) обеспечит доступность кредитов за счет расширения программ кредитования и понижения ставок вплоть до 1% годовых. Условием получения «дешевых денег» в ряде случаев станет выполнение обязательств по импортозамещению, при этом фонд финансирует около трети претендующих на это проектов — бизнес уже говорит о необходимости расширения его программ. Впрочем, институты развития в рамках реформы сектора уже начали формировать экосистемы поддержки бизнеса в течение всего жизненного цикла компаний.

Фонд развития промышленности с 2021 года повысит доступность финансирования для бизнеса, скорректировав условия программ финансирования фонда. Так, наблюдательный совет ФРП принял решение о снижении базовой ставки по кредитным программам с 5% до 3%. Программы фонда в большей степени нацелены на сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП): так, сейчас бизнесу доступны десять программ на срок до семи лет. До сих пор объем займов в общих случаях варьировался от 5 млн руб. до 750 млн руб., а базовая ставка составляла 5%, но при выполнении дополнительных условий ставка понижалась еще на 2%. Речь идет, например, о наличии банковских гарантий, гарантий ВЭБ.РФ или Корпорации МСП, выполнении требований по импортозамещению (покупки в рамках проекта отечественного оборудования и пр.).

С 2021 года бизнесу также будут доступны опции, позволяющие снижать базовую ставку. В результате она сможет опускаться до 1% годовых. Впрочем, по ряду программ бизнес и так мог взять кредит под 1%. Как пояснил “Ъ” представитель ФРП, по итогам 2020 года ФРП выдал более 200 займов на сумму около 60 млрд руб., средневзвешенная ставка по ним составила всего 1,45%. «Уменьшение базовой ставки до 3% позволяет даже тем компаниям, которые ими не планировали пользоваться, получить самые выгодные на рынке условия инвесткредитов на развитие»,— добавляют в ФРП.

Одновременно набсовет фонда расширил перечень отраслей, которые могут претендовать на льготные займы.

Речь идет о программе «Приоритетные проекты», по которой бизнес может привлечь максимальные 2 млрд руб. под 1% или 3% в зависимости от обеспечения. Так, программа распространится на всю обрабатывающую промышленность, за исключением производителей табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, пищевой промышленности и полиграфии. Обязательным условием участия в программе также будет импортозамещение — продукция проекта должна входить в отраслевые планы импортозамещения, пояснил глава Минпромторга, председатель наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Бизнес инициативы ФРП одобряет, но указывает на необходимость увеличения общего финансирования. Как указывает глава совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, спрос на программы фонда высок, сейчас ФРП одобряет до трети заявок. «В региональных палатах нас регулярно просят о расширении таких программ»,— добавляет он. Глава промышленного комитета «Опоры России» Максим Третьяков также указывает на необходимость увеличения объемов программ. «Инструмент преимущественно рассчитан на малый и средний производственный бизнес, для которого низкая ставка и участие государства позволяют увеличить горизонт инвестпланирования»,— отмечает он, предлагая включить в условия получения займа ходатайства отраслевых союзов «для предотвращения создания избыточных производственных мощностей».

Отметим, что в связи с реформой институтов развития и передачей ФРП под управление ВЭБ.РФ механизмы поддержки промышленных предприятий в рамках фонда могут быть скорректированы.

В частности, институты развития уже приступили к созданию эффективного механизма поддержки бизнеса в сфере инноваций. Исполняя поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова, РФПИ, РВК, фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» подписали меморандум о бесшовной интеграции мер поддержки. Как пояснил вчера Андрей Белоусов, такой механизм «создается и реализуется в интересах технологического предпринимателя — это субъекты МСП, включая стартапы, индивидуальные предприниматели, физические лица и их объединения в технологические команды, другие организации, реализующие технологические проекты». Предполагается, что в рамках проекта компания по мере роста сможет рассчитывать на поддержку на каждом этапе жизненного цикла.

Диана Галиева